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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》癌症43年居國人奪命之首 今年擴大5癌篩檢一次懂

2025/06/18 13:19

衛福部針對45-74歲男性及40-74歲女性具肺癌家族史民眾，以及50-74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年補助1次LDCT檢查；情境照。（資料照）

衛福部針對45-74歲男性及40-74歲女性具肺癌家族史民眾，以及50-74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年補助1次LDCT檢查；情境照。（資料照）

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癌症43年居國人奪命之首 新冠跌出十大死因、自殺擠回榜

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部16日公布去年國人死因統計，10大死因之首由「癌症」蟬聯43年，其中10大癌症死亡率依序為氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；攝護腺癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌，順位與2023年相同。衛福部國健署表示，自今年起，針對口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、大腸癌等5大癌症篩檢擴大補助對象，呼籲民眾定期篩檢，早篩早治。

早篩早治提升治癒率 5癌篩檢擴大補助

國健署在臉書專頁「國民健康署」與官網指出，「早期發現，早期治療」是提升癌症治癒率的關鍵策略。政府持續推動多項的癌症篩檢，並自114年起擴大服務，鼓勵符合資格的民眾積極參與以下癌症的定期篩檢：

●口腔癌篩檢—口腔黏膜檢查：針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸者，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查。

●子宮頸癌篩檢—子宮頸抹片檢查：提供25歲至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，建議25歲以上的婦女每3年至少檢查1次。另外，亦提供35歲、45歲、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

衛福部提供40歲至74歲之女性，每2年補助1次免費乳房X光攝影檢查；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

衛福部提供40歲至74歲之女性，每2年補助1次免費乳房X光攝影檢查；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●乳癌篩檢—乳房X光攝影檢查：提供40歲至74歲之女性，每2年補助1次免費乳房X光攝影檢查。

●肺癌篩檢—低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查：針對45-74歲男性及40-74歲女性具肺癌家族史民眾，以及50-74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年補助1次LDCT檢查。

●大腸癌篩檢—糞便潛血檢查：建議40-44歲具大腸癌家族史的民眾、45-74歲民眾，每2年1次接受糞便潛血檢查。

癌篩、日常健康生活不可少

國健署提醒，政府補助民眾大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌篩檢，請定期接受檢查，若檢查有異常者，請務必接受進一步檢查，以早期發現、早期治療。民眾可利用全民健保行動快易通APP查詢篩檢資格、近3次檢查情形，也可以在全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢，查詢附近的篩檢活動或醫療院所資訊。

國健署呼籲，面對癌症，每1名民眾都可採取積極且具體的行動，首先，從日常生活中的細節做起，身體力行健康的生活方式，包括戒除或避免吸菸、嚼檳榔、飲酒過量等有害健康的習慣，維持健康的體重，並透過均衡飲食與規律的身體活動來增強自身的抵抗力；其次，符合資格者應定期接受檢查；最後，主動關心周遭的家人與朋友的健康狀況，鼓勵親友參與篩檢與健康促進活動，也能擴大防癌的力量。

國健署建議，避免吸菸、嚼檳榔、飲酒過量等有害健康的習慣，並維持健康體重，透過均衡飲食與規律運動，增強抵抗力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

國健署建議，避免吸菸、嚼檳榔、飲酒過量等有害健康的習慣，並維持健康體重，透過均衡飲食與規律運動，增強抵抗力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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