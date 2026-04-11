健康網》南韓研究曝壞膽固醇又降了 醫：55是新目標

根據南韓一項研究指出，動脈硬化心血管疾病的患者，LDL-C壞的膽固醇目標降到55比降到70會更好；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕根據《新英格蘭醫學》期刊（NEJM）指出，一項南韓研究報告，動脈硬化心血管疾病的患者，LDL-C壞的膽固醇目標降到55比降到70會更好。新光醫院心臟內科醫師洪惠風透露，不少醫師以自費買藥的方式，將自己壞的膽固醇降至安全閥值

洪惠風在臉書發文分享，他表示，儘管有臨床指引的建議，但評估動脈粥狀硬化心血管疾病，患者次級預防之適當低密度脂蛋白（LDL）膽固醇目標的隨機試驗證據仍然有限。

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這項於南韓進行的開放標籤優效性試驗中，我們將動脈粥狀硬化心血管疾病患者以 1:1 的比例隨機分配，其LDL膽固醇目標值分別設定為小於55mg/dL（1.4 mmol/L）（強化目標組）或小於70mg/dL（1.8mmol/L）（常規目標組）。主要終點為3年時心血管疾病死亡、非致命性心肌梗塞、非致命性中風、任何血管重建術（revascularization）或因不穩定型心絞痛住院的複合指標。同時也評估了安全性。

研究發現，在接受隨機分配的3048名患者中，1526名被分配至強化目標組，1522名被分配至常規目標組。中位追蹤時間為3.0年。試驗期間，強化目標組的LDL膽固醇中位數為 56 mg/dL（1.4 mmol/L），常規目標組為 66 mg/dL（1.7 mmol/L）。

強化目標組中有100名患者發生心血管疾病，常規目標組則有147名患者發生。兩組預先設定的安全性終點發生率相似，唯獨強化目標組的肌酸酐（creatinine）升高發生率較低。

洪惠風表示，這項研究在動脈粥狀硬化心血管疾病患者中，將LDL膽固醇目標設定為小於55mg/dL，與設定為小於70mg/dL相比，能帶來較低的3年心血管事件風險。

洪惠風表示，一顆可以降LDL-C壞的膽固醇用藥約降40-50%，不到10元銅版價，甚至吃半顆一天不到5元，就可以降40%以上，已是性價比最佳藥物，這個方向走了30多年，至今還未看到違背此論點的訊號。

他汀藥物（Statins）是治療高血脂、預防心臟病和中風的一線處方藥。它透過抑制肝臟中產生膽固醇的酵素，顯著降低「壞」膽固醇 （LDL-C） 達 20%-60%，並穩定血管斑塊。

根據東元醫院衛教資料指出，不管是否選擇服用他汀類藥物，生活型態調整都非常重要。選擇全穀類、天天5蔬5果、多喝低脂奶、紅肉換白肉、吃堅果，選用植物油。

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