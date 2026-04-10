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健康 > 杏林動態

莊人祥回鹿港家鄉 參訪彰濱秀傳對微創手術機械手臂大感興趣

2026/04/10 16:50

衛福部次長莊人祥（圖左）率員參訪彰濱秀傳園區，院方送上鹿港排隊美食的牛舌餅。（秀傳提供）

衛福部次長莊人祥（圖左）率員參訪彰濱秀傳園區，院方送上鹿港排隊美食的牛舌餅。（秀傳提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕衛生福利部次長莊人祥今天（10日）率領全國衛政與社政首長，前往彰濱秀傳健康園區進行參訪，莊人祥對於微創手術所使用的機械手臂大感興趣，院方得知莊人祥是鹿港人，兒時全家移居北部，也特別送上鹿港排隊美食的牛舌餅來一解鄉愁。

莊人祥今天對秀傳亞洲微創手術訓練中心深感興趣，尤其是體驗微創手術的機械手臂非常感興趣，在秀傳醫療體系中區總院長黃士維指導下親自操作與體驗，透過微創手術模擬設備來了解最新的醫療技術應用。

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，這次參訪是中央與地方交流的重要契機，未來醫療發展將不再侷限於醫院，而是以健康園區為概念，以預防醫學、長期照護與健康促進的全方位為目標。以彰濱秀傳園區來說，除了醫院、運動中心、樂活中心，不只有護理之家，還有產後護理之家，展現以人為本的全齡健康照護環境。

莊人祥為鹿港人，大約5歲左右，全家才隨父親北上，莊人祥父親到台北設廠做真空鍍金，莊家還有親友在彰化經營玻璃工廠，逢年過節也會返回鹿港家鄉探望與祭拜。

秀傳醫療體系中區總院長黃士維（圖左）指導衛福部次長莊人祥（圖右）操作微創手術機械手臂。（秀傳提供）

秀傳醫療體系中區總院長黃士維（圖左）指導衛福部次長莊人祥（圖右）操作微創手術機械手臂。（秀傳提供）

秀傳醫療體系中區總院長黃士維（圖右）指導衛福部次長莊人祥（圖左）操作微創手術機械手臂。（秀傳提供）

秀傳醫療體系中區總院長黃士維（圖右）指導衛福部次長莊人祥（圖左）操作微創手術機械手臂。（秀傳提供）

秀傳醫療體系中區總院長黃士維（圖右）指導衛福部次長莊人祥（圖左）操作微創手術機械手臂。（秀傳提供）

秀傳醫療體系中區總院長黃士維（圖右）指導衛福部次長莊人祥（圖左）操作微創手術機械手臂。（秀傳提供）

　

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