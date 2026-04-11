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健康網》一度停藥腫瘤暴衝！ 蕭淑慎十二指腸基質瘤罕病再動刀

2026/04/11 17:05

健康網》一度停藥腫瘤暴衝！ 蕭淑慎十二指腸基質瘤罕病再動刀

蕭淑慎罹患十二指腸基質瘤日前入院開刀。據台中榮總衛教資料指出，達中度病理，可領有重大傷病卡。（讀者提供）

〔健康頻道／綜合報導〕49歲蕭淑慎近年來勇敢對抗「十二指腸基質瘤」，日前再度動手術，目前她為了抗癌，已切掉1/3的胃、十二指腸，連膽和胰臟頭都切除。根據台北榮總衛教資料指出，手術切除範圍一般為局部切除。

蕭淑慎在2020年確診罕見的「十二指腸基質瘤」（惡性腫瘤），當時發現8.7公分大的腫瘤，即進行「惠普式手術」切除多項消化器官。2年後，追蹤發現癌細胞轉移至肝臟，再進行標靶治療導致臉部嚴重水腫、長痘，一度自行停藥，導致肝腫瘤從1公分暴增至5公分，蕭淑慎持續追蹤並服用標靶藥物，體重因病消瘦。

據她的先生梁軒安指出，此次動刀非病情惡化，而是標靶治療大功告成，為了更安心才決定手術。

北榮指出，胃腸道基質瘤也可稱為胃腸道間質細胞瘤，為基因突變（主要是c-kit基因）造成，腫瘤原發於胃腸黏膜之下，基質瘤的診斷以病理報告為依據，依照腫瘤大小以及高倍顯微鏡下細胞分裂的數目來判斷及分類，可以分為極低度，低度、中度、高度惡性風險。

由於胃腸道基質瘤長大後，可能會合併有胃腸道出血的情形，治療是以手術切除為主，如果病理報告為高度惡性基質瘤或是合併有遠處轉移（肝、腹膜等），則需要加上標靶藥物治療。

臨床上統計顯示，胃腸道基質瘤好發於40歲以上族群，50至70歲間為發生年齡高峰，男女比例約1比1，發生部位以胃部5到6成居多，其次為十二指腸以下到迴腸，約占2至3成，其餘10%為大腸、食道等非胃部部位，另後腹腔也可能會發生基質瘤。

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