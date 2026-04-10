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健康 > 杏林動態

汐止國泰醫院減碳再進一步 通過ISO 14064-1碳盤查認證

2026/04/10 18:40

汐止國泰綜合醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，由院長林慶齡（圖左）代表接受認證單位頒發證書。（汐止國泰醫院提供）

汐止國泰綜合醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，由院長林慶齡（圖左）代表接受認證單位頒發證書。（汐止國泰醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕汐止國泰綜合醫院積極響應政府2050淨零排放政策，推動多元減碳行動，並於今年3月26日通過由BSI英國標準協會頒發的ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，象徵醫院在環境永續與低碳管理上邁入重要里程碑。

汐止國泰醫院說明，ISO 14064-1為國際通用的溫室氣體盤查標準，著重於組織層級碳排放的量化、監測與揭露。汐止國泰醫院依循標準，全面盤點院內能源使用、設備運作及相關排放來源，並透過第三方專業機構查證，提升碳排資訊透明度與可信度，為後續減碳策略建立基礎。

在盤查過程中，院方同步進行員工通勤型態調查，掌握日常通勤所產生的間接碳排放，作為未來規劃低碳通勤措施的重要依據，將碳管理從院內營運延伸至員工生活層面。

在具體減碳作為上，醫院已通過經濟部「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，逐步汰換3台高耗能冰水主機，以提升整體能源使用效率；同時推動健康蔬食日，於員工團膳提供低碳蔬食餐盒，從飲食面向落實減碳行動；並透過健康促進活動，鼓勵同仁搭乘大眾運輸工具，降低通勤碳排。

院長林慶齡表示，面對氣候變遷與淨零轉型趨勢，醫療機構除守護民眾健康，也須承擔環境責任。透過導入國際標準進行溫室氣體盤查，建立完整碳管理基礎，並結合節能與減碳措施，持續朝低碳醫療體系邁進。

汐止國泰醫院強調，通過ISO 14064-1驗證，不僅是對現階段永續作為的肯定，更是邁向淨零轉型的重要起點，未來將持續精進永續治理，結合醫療專業與環境責任，打造低碳且永續的醫療環境。

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