健康網》如廁時間因手機越滑越久 研究警告：痔瘡風險+46％

研究顯示，邊上廁所邊用手機，恐讓痔瘡風險增加46%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕痔瘡在美國極為常見，每年因痔瘡就診的人數近400萬，醫療費用超過8億美元。滑手機已成多數人如廁習慣，但研究發現，邊上廁所邊用手機，恐讓痔瘡風險增加46%。

把手機帶進廁所看似無害，卻可能悄悄增加痔瘡的風險。江守山於臉書粉專「江守山醫師」發文分享，研究發現，如廁時使用智慧型手機的人比不在浴室使用手機的人更容易患痔瘡。這項新研究由美國貝斯以色列女執事醫療中心的切坦·拉姆普拉薩德（Chethan Ramprasad）領導，並發表在開放取用期刊《PLOS One》上。

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江守山引述這項研究表示，為了探討這個問題，拉姆普拉薩德及其同事研究了125名接受篩檢性大腸鏡檢查的成年人。參與者完成了一份線上調查問卷，內容涉及他們的生活習慣，與如廁時的典型行為，隨後再由內視鏡醫師對參與者進行痔瘡徵象的檢查。

研究顯示，有2/3的參與者表示他們在上廁所時使用智慧型手機，這些人通常比那些不在廁所使用手機的人更年輕。在調整了年齡、運動習慣和膳食纖維攝取量等可能影響痔瘡風險的因素後，研究人員發現有顯著差異，與不使用智慧型手機上廁所的人相比，使用智慧型手機上廁所的人罹患痔瘡的風險高出46%。

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