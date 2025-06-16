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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症43年居國人奪命之首 新冠跌出十大死因、自殺擠回榜

2025/06/16 10:23

衛福部統計處科長呂淑君說明國人最新10大死因結果。（記者林惠琴攝）

衛福部統計處科長呂淑君說明國人最新10大死因結果。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（16日）公布去年國人死因統計，去年總死亡人數有20萬1383人，十大死因由「癌症」蟬聯43年首位，原本已退出前10名的蓄意自我傷害（自殺），則再度重回榜單，擠進第10名；至於新冠肺炎跌出前10名，已幾乎回到疫情前的水準。

衛福部統計處科長呂淑君表示，去年死亡人數20萬1383人，較2023年減少4192人、下降2%，死亡率為每十萬人口860.2人，下降2.3%；以世界衛生組織2000年世界人口結構調整後的標準化死亡率為每十萬人口410.3人，下降4.5%。

呂淑君表示，10大死因合計14萬9479人，占總死亡人數74.2%，與2023年相較，去年標準化死亡率除肺炎、蓄意自我傷害（自殺）上升，其餘下降，其中以糖尿病、腎炎腎病症候群及腎病變、事故傷害降幅較明顯。

依死亡率排序，去年10大死因依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病，腎炎、腎病症候群及腎病變、蓄意自我傷害（自殺）。原本位於第6名的新冠肺炎，則下滑至第14名。

至於10大癌症死亡率依序為氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；攝護腺癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌，順位與2023年相同。其中，肺癌連續21年為國人癌症死因之首。

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