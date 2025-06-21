自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》防失智這樣吃！ 研究：麥得飲食降50％罹病風險

2025/06/21 18:09

健康網》防失智這樣吃！ 研究：麥得飲食降50％罹病風險

營養師說，國外研究發現，日常遵循麥得飲食法，攝取高抗氧化蔬菜、莓果類、乳製品等食物，甚至可降低失智風險達50%；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身處高齡化社會，預防失智不再是長輩才需要擔憂的危機。好食課營養師Titan林世航在臉書專頁「好食課」發文表示，據國外研究發現，融合地中海飲食及得舒飲食的麥得飲食（MIND Diet），強調攝取高抗氧化蔬菜、莓果類、乳製品，且特別重視魚類與馬鈴薯的攝取；日常遵循麥得飲食，甚至可降低失智風險達50%。

有助改善認知、減緩退化

林世航表示，麥得飲食（MIND diet）是「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay diet」的縮寫，又稱為心智飲食，意即綜合地中海飲食（Mediterranean）與得舒飲食（DASH），並作為減緩神經退化的飲食方式。由於這種飲食法是從得舒飲食與地中海飲食而來，因此，在許多營養特點上，也類似這2種飲食方式。

重視植物性食物、魚類攝取

至於麥得飲食應該怎麼吃才正確？林世航說，麥得飲食重視植物性食物，且限制動物性食品，但重視魚類的攝取，建議每週至少一次是以魚類為主餐，另也限制攝取富含飽和脂肪酸食物。此外，麥得飲食並不特別強調多吃水果，但建議水果應選擇莓果；以及每天要喝2份以上的乳製品、攝取馬鈴薯。

營養師表示，麥得飲食重視植物性食物，且限制動物性食品；但重視魚類的攝取，建議每週至少一次是以魚類為主餐；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，麥得飲食重視植物性食物，且限制動物性食品；但重視魚類的攝取，建議每週至少一次是以魚類為主餐；示意圖。（圖取自freepik）

林世航指出，心智飲食的重點，主要在於認知功能的改善或延緩退化，研究出此飲食法的國外營養流行病學家，統整2004年至2013年間一項計畫，最終有1068位老年受訪者完成飲食問卷調查，並持續追蹤數年，依心智飲食量表數據發現，在平均4.5年的追蹤期中，有144位受訪者被診斷出阿茲海默症；但若更符合心智飲食原則，受訪者的整體認知分數下降情況則有趨緩現象。

除此之外，林世航表示，經國外研究統整受試者資料後，也依照攝取分數的高低，與阿茲海默症發生風險進行比較，結果發現，「麥得飲食」的飲食型態有助降低阿茲海默症的發生風險，整體風險值甚至可減少50%。

林世航強調，民眾十分關注阿茲海默症等失智問題，也時常在尋找如何以飲食方式預防罹病，依據以上研究結果，推薦不妨從「麥得飲食」開始做起。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中