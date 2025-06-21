健康網》防失智這樣吃！ 研究：麥得飲食降50％罹病風險

營養師說，國外研究發現，日常遵循麥得飲食法，攝取高抗氧化蔬菜、莓果類、乳製品等食物，甚至可降低失智風險達50%；示意圖。（圖取自freepik）





葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身處高齡化社會，預防失智不再是長輩才需要擔憂的危機。好食課營養師Titan林世航在臉書專頁「好食課」發文表示，據國外研究發現，融合地中海飲食及得舒飲食的麥得飲食（MIND Diet），強調攝取高抗氧化蔬菜、莓果類、乳製品，且特別重視魚類與馬鈴薯的攝取；日常遵循麥得飲食，甚至可降低失智風險達50%。

有助改善認知、減緩退化

林世航表示，麥得飲食（MIND diet）是「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay diet」的縮寫，又稱為心智飲食，意即綜合地中海飲食（Mediterranean）與得舒飲食（DASH），並作為減緩神經退化的飲食方式。由於這種飲食法是從得舒飲食與地中海飲食而來，因此，在許多營養特點上，也類似這2種飲食方式。

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重視植物性食物、魚類攝取

至於麥得飲食應該怎麼吃才正確？林世航說，麥得飲食重視植物性食物，且限制動物性食品，但重視魚類的攝取，建議每週至少一次是以魚類為主餐，另也限制攝取富含飽和脂肪酸食物。此外，麥得飲食並不特別強調多吃水果，但建議水果應選擇莓果；以及每天要喝2份以上的乳製品、攝取馬鈴薯。

營養師表示，麥得飲食重視植物性食物，且限制動物性食品；但重視魚類的攝取，建議每週至少一次是以魚類為主餐；示意圖。（圖取自freepik）

林世航指出，心智飲食的重點，主要在於認知功能的改善或延緩退化，研究出此飲食法的國外營養流行病學家，統整2004年至2013年間一項計畫，最終有1068位老年受訪者完成飲食問卷調查，並持續追蹤數年，依心智飲食量表數據發現，在平均4.5年的追蹤期中，有144位受訪者被診斷出阿茲海默症；但若更符合心智飲食原則，受訪者的整體認知分數下降情況則有趨緩現象。

除此之外，林世航表示，經國外研究統整受試者資料後，也依照攝取分數的高低，與阿茲海默症發生風險進行比較，結果發現，「麥得飲食」的飲食型態有助降低阿茲海默症的發生風險，整體風險值甚至可減少50%。

林世航強調，民眾十分關注阿茲海默症等失智問題，也時常在尋找如何以飲食方式預防罹病，依據以上研究結果，推薦不妨從「麥得飲食」開始做起。

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