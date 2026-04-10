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健康網》舉重、如廁用力恐猝死 醫：4類人危險
〔健康頻道／綜合報導〕日前一名51歲的知名主持人，被發現倒臥在自家浴室，死因疑似「如廁用力過猛」。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，很多人以為，這是「太用力中風了」；真正的死因，比你想像的更複雜且常見。
身體的「致命連鎖反應」
楊智鈞表示，當你閉氣用力的時候，醫學上叫做「Valsalva Maneuver」（瓦氏操作）。你可能每天都在做：上大號用力的時候、健身舉重的時候、搬重物的時候。對心血管來說，這是高風險動作。
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閉氣用力時，身體發生什麼事？楊智鈞表示，首先在用力的瞬間，血壓直接飆到最高點。如果你本身有高血壓、動脈硬化，這一瞬間就可能腦出血、血管爆掉。接著，持續用力中，胸腔壓力太大，血液回不了心臟。心臟打不出血，血壓狂掉。很多人就是在這個時候，直接休克、昏倒在馬桶上。
這些人最危險
• 高血壓患者
• 動脈硬化
• 有心血管疾病
• 長期便秘、習慣性用力
楊智鈞提出3 個保命提醒：
大號不要硬擠：便秘就吃軟便劑，蹲超過 5 分鐘就站起來休息
健身要配合呼吸：舉重時「用力吐氣」，不要閉氣硬撐
搬重物分段進行：不要一口氣搬到底，中間要換氣
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