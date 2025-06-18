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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

生命的接力賽！受贈男子腦死再器捐 1肝臟救活兩條命

2025/06/18 13:01

2016年受贈大愛肝臟後，陳先生萬分珍惜這個重生的機會，但今年因車禍過世，將肝臟捐出。（童綜合醫院提供）

2016年受贈大愛肝臟後，陳先生萬分珍惜這個重生的機會，但今年因車禍過世，將肝臟捐出。（童綜合醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕 衛福部於2015年擇定每年6月19日為台灣的「器官捐贈紀念日」，感念器官捐贈者及其家屬的無私奉獻。童綜合醫院也進行過無數器官捐贈與移植的執行，尤其一顆曾在九年前因器官捐贈拯救過一命的肝臟，受贈者因車禍意外腦死後，再次無私捐贈出來，成功移植至另一位正走向死亡邊緣的病人身上，讓愛得以延續，讓生命再度奔跑。

2016年年12月26日，童綜合移植外科醫師薛冠群將一顆捐贈者無私奉獻的肝臟，移植至肝病末期陳姓患者體內，陳男保住性命，也回歸正常生活，並戒除以往不良生活習慣。60歲陳先生也懷抱著感恩之心，幾乎年年出席醫院舉辦的器官捐贈感恩追思音樂會，一起傳遞對器官捐贈者的敬意與感謝。今年初卻因為車禍，造成陳先生發生不可逆腦幹功能損傷，最後由神經外科主任柯宗伯確認病患為腦死狀態，而其重要器官尚未到衰竭的地步，於是與家屬討論是否要選擇捐贈器官遺愛人間。

儘管面對至親腦死的悲痛與萬分不捨，家屬最後還是毅然決定捐出這顆曾經受人恩惠的肝臟。經醫療團隊評估，其肝臟功能仍屬良好。在2月14日情人節清晨成功地將這顆肝臟，植入另一位肝癌合併嚴重肝硬化的病人；而新的受贈者恢復狀況良好，術後順利出院，開始展開嶄新的人生旅程。在這場無聲的生命接力中，愛是最大的推手，讓一顆器官成為跨越時間的禮物，跨越兩段人生，影響多個家庭，也引起無數的感動。

移植外科醫師薛冠群表示，這個移植後肝臟「再捐贈」的罕見案例，不僅見證醫學的進步，更體現器官捐贈的深層價值「不只是一次性的生命延續，更是象徵著器官捐贈精神的無私大愛。」

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