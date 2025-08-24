自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》楊宗緯摔下舞台被拖著走 醫：毋湯哦！恐二度傷害

2025/08/24 01:57

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕楊宗緯昨（23）日在中國西寧音樂節演唱，在舞台上往後退時整個人倒栽蔥摔下，今凌晨已在微博上發文，人已無大礙，不過中國鐵粉很不滿意，看著他摔倒後被人硬生生扶起來，還拖著走，質問工作人員：「萬一骨折怎麼辦？怎麼連擔架都沒有？」

根據花蓮縣政府衛教資料，確實不應該立即移動傷者，急著把人拉起來，因為在沒有評估前所做的任何動作，都可能造成二度傷害。

一般來說應初步評估與處置傷者，先看人的意識情況、體溫、脈搏、呼吸、血壓等徵象，對於意識不清者，可能傷及腦部，必須要儘快送醫急救。

在救護人員抵達之前，更要注意其呼吸道暢通，可用手帕清除口腔，但切勿硬掰開患者的嘴巴。此外，將傷者的臉部朝側面，以免痰或嘔吐物嗆入氣管。

如果傷者有流血的部分，可用乾淨的紗布（切勿使用衛生紙或棉花等含有大量毛絮的物品止血），直接壓迫傷口止血後再消毒。若疑似有骨折的現象，切記不要輕易搬動，應立即求救或送醫。

依楊宗緯昨日在舞台摔下來，現場聲響極大，還一度傳出他當場昏迷，但看他來自歌迷上傳現場影片，被拖拉出現場確實不妥。楊宗緯本人也在凌晨PO文報平安，文中還寫著，希望老媽別看熱搜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中