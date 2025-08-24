健康網》楊宗緯摔下舞台被拖著走 醫：毋湯哦！恐二度傷害

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕楊宗緯昨（23）日在中國西寧音樂節演唱，在舞台上往後退時整個人倒栽蔥摔下，今凌晨已在微博上發文，人已無大礙，不過中國鐵粉很不滿意，看著他摔倒後被人硬生生扶起來，還拖著走，質問工作人員：「萬一骨折怎麼辦？怎麼連擔架都沒有？」

根據花蓮縣政府衛教資料，確實不應該立即移動傷者，急著把人拉起來，因為在沒有評估前所做的任何動作，都可能造成二度傷害。

一般來說應初步評估與處置傷者，先看人的意識情況、體溫、脈搏、呼吸、血壓等徵象，對於意識不清者，可能傷及腦部，必須要儘快送醫急救。

在救護人員抵達之前，更要注意其呼吸道暢通，可用手帕清除口腔，但切勿硬掰開患者的嘴巴。此外，將傷者的臉部朝側面，以免痰或嘔吐物嗆入氣管。

如果傷者有流血的部分，可用乾淨的紗布（切勿使用衛生紙或棉花等含有大量毛絮的物品止血），直接壓迫傷口止血後再消毒。若疑似有骨折的現象，切記不要輕易搬動，應立即求救或送醫。

依楊宗緯昨日在舞台摔下來，現場聲響極大，還一度傳出他當場昏迷，但看他來自歌迷上傳現場影片，被拖拉出現場確實不妥。楊宗緯本人也在凌晨PO文報平安，文中還寫著，希望老媽別看熱搜。

