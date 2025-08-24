自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

血糖偏高不在意 拖出慢性腎臟病

2025/08/24 05:30
血糖偏高不在意 拖出慢性腎臟病

▲預防慢性腎臟病發生最重要的是避免三高（血壓、血糖、血脂）及肥胖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／莊惠文

40多歲的張先生身材壯碩，從事建築業，他抱怨最近工作力不從心，便當吃不完，睡眠品質差，整個人都不對勁；細問得知他多年前曾血糖偏高，然而卻不以為意，並未接受醫療諮詢及持續追蹤。這次理學檢查發現他的結膜蒼白、雙下肢有凹痕性水腫，後續診斷除了有糖尿病外，還患有慢性腎臟病。

慢性腎臟病指的是腎臟構造或功能異常達3個月以上，其中「構造」指的是影像檢查上的異常 ，而功能異常則是指尿液被檢查出尿蛋白，或是經抽血得到的腎絲球過濾率小於60，即可診斷為慢性腎臟病。

吃不好睡不好 全身不對勁

容易發生慢性腎臟病者除了糖尿病患者外，高血壓、心血管疾病、65歲以上、肥胖、有家族病史及曾有急性腎損傷病史者，都是危險因子。

隨著腎功能惡化，其影響將在全身一一浮現。例如，因紅血球生成素在腎臟製造不足，造成貧血，身體各處便無法得到足夠供氧，容易出現頭暈目眩、喘和倦怠等症狀；而生成尿液的功能變差，體液無法排出，容易導致水腫、高血壓、呼吸困難；還有調節電解質的能力下降，體內電解質紊亂，則易出現如低鈣、高磷、高鉀等情形，影響心血管和神經系統，甚至危及性命。

此外，代謝廢物無法排出體外，尿毒素堆積，患者可能噁心想吐、食慾不振，更嚴重者會出現意識改變。前述這些慢性腎臟病的併發症，若未能及時得到處置，對於患者的預後及生活品質將有嚴重的不良影響。

避免三高遠離菸酒 均衡飲食

要預防慢性腎臟病發生，最重要的需避免三高（血壓、血糖、血脂）及肥胖，遠離菸酒，維持規律運動習慣，均衡飲食（少油少鹽），勿過度使用非類固醇消炎止痛藥，更不要使用來路不明的成藥、中草藥，以免造成腎臟損傷。如果已有慢性腎臟病的危險因子，應及早進行篩檢及追蹤，早期診斷、早期治療，才是維持腎臟健康的不二法門。

（作者為永和耕莘醫院腎臟科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中