血糖偏高不在意 拖出慢性腎臟病

預防慢性腎臟病發生最重要的是避免三高（血壓、血糖、血脂）及肥胖

文／莊惠文

40多歲的張先生身材壯碩，從事建築業，他抱怨最近工作力不從心，便當吃不完，睡眠品質差，整個人都不對勁；細問得知他多年前曾血糖偏高，然而卻不以為意，並未接受醫療諮詢及持續追蹤。這次理學檢查發現他的結膜蒼白、雙下肢有凹痕性水腫，後續診斷除了有糖尿病外，還患有慢性腎臟病。

慢性腎臟病指的是腎臟構造或功能異常達3個月以上，其中「構造」指的是影像檢查上的異常 ，而功能異常則是指尿液被檢查出尿蛋白，或是經抽血得到的腎絲球過濾率小於60，即可診斷為慢性腎臟病。

吃不好睡不好 全身不對勁

容易發生慢性腎臟病者除了糖尿病患者外，高血壓、心血管疾病、65歲以上、肥胖、有家族病史及曾有急性腎損傷病史者，都是危險因子。

隨著腎功能惡化，其影響將在全身一一浮現。例如，因紅血球生成素在腎臟製造不足，造成貧血，身體各處便無法得到足夠供氧，容易出現頭暈目眩、喘和倦怠等症狀；而生成尿液的功能變差，體液無法排出，容易導致水腫、高血壓、呼吸困難；還有調節電解質的能力下降，體內電解質紊亂，則易出現如低鈣、高磷、高鉀等情形，影響心血管和神經系統，甚至危及性命。

此外，代謝廢物無法排出體外，尿毒素堆積，患者可能噁心想吐、食慾不振，更嚴重者會出現意識改變。前述這些慢性腎臟病的併發症，若未能及時得到處置，對於患者的預後及生活品質將有嚴重的不良影響。

避免三高遠離菸酒 均衡飲食

要預防慢性腎臟病發生，最重要的需避免三高（血壓、血糖、血脂）及肥胖，遠離菸酒，維持規律運動習慣，均衡飲食（少油少鹽），勿過度使用非類固醇消炎止痛藥，更不要使用來路不明的成藥、中草藥，以免造成腎臟損傷。如果已有慢性腎臟病的危險因子，應及早進行篩檢及追蹤，早期診斷、早期治療，才是維持腎臟健康的不二法門。

（作者為永和耕莘醫院腎臟科醫師）

