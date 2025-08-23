自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》喝酒易致7種癌！ 美國醫界醞釀酒品標警語

2025/08/23 21:10

目前已有科學證據顯示，酒精與至少7種癌症密切相關，包括：口腔癌、咽癌、喉癌、食道癌、大腸癌、肝癌，以及女性常見的乳癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

目前已有科學證據顯示，酒精與至少7種癌症密切相關，包括：口腔癌、咽癌、喉癌、食道癌、大腸癌、肝癌，以及女性常見的乳癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酒精竟然與癌症脫不了關係！美國醫務總監（US Surgeon General）在最新2025年建議中，直言應該在酒精飲品標示上清楚標註「酒精會增加癌症風險」，引發廣大討論。耳鼻喉科診所醫師曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文指出，包括：口腔癌、咽癌、喉癌、食道癌、大腸癌、肝癌、乳癌，都與酒精相關。

7種癌症都與酒精相關

曾家承指出，目前已有科學證據顯示，酒精與至少7種癌症密切相關，包括：口腔癌、咽癌、喉癌、食道癌、大腸癌、肝癌，以及女性常見的乳癌；換句話說，無論啤酒、紅酒還是烈酒，喝下肚後都可能為健康埋下風險。

為什麼喝酒會致癌？

研究發現，酒精之所以有「致癌效應」，可能與以下機制有關：

1.酒精代謝後的「乙醛」會干擾DNA合成與修復。

2.酒精引發慢性發炎與氧化壓力。

3.長期酗酒者（每天5份以上，長達5-10年），其肝硬化、肝癌風險大幅提高。

4.酒精會提高雌激素濃度，增加女性乳癌風險。

5.酒精可作為「致癌物質的溶劑」，放大吸菸對口腔、腸胃道的破壞。

6.改變口腔、腸道菌相，並抑制免疫力。

美國飲食指南建議：男性每天不超過2份、女性每天不超過1份；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

美國飲食指南建議：男性每天不超過2份、女性每天不超過1份；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

喝多少才算「過量」？

美國飲食指南建議：男性每天不超過2份、女性每天不超過1份（1份＝約350cc啤酒、140cc紅酒或40cc烈酒）。若超過以下標準，即屬「酗酒」：男性每天≥5份，或每週≥15份；女性每天≥4份，或每週≥8份。

一杯就致癌？ 風險因人而異

雖然多數研究證實「酗酒」與癌症風險高度相關，但「輕度飲酒」是否也有危險，仍存在爭議。

●確定證據：女性即便是輕度飲酒，乳癌風險仍會增加約10%。

●尚未確定：其他6種癌症，在低酒精攝取下，風險是否顯著提高仍不一致。

2018年《世界癌症研究基金會》（WCRF）甚至提出「每一滴酒都可能增加癌症風險」的警告，但也引來不少學界討論。

醫師提醒：小酌≠安全

曾家承強調，即使依照美國飲食指南的輕度飲酒量，有些族群依然要格外小心，包括：有抽菸習慣、具有ALDH2*2基因變異（俗稱「喝酒臉紅基因」）、有酒精相關癌症或肝病家族史、或本身已有肝臟疾病。對這些人而言，輕度飲酒也可能讓癌症風險大幅上升。

曾家承直言，酒精對健康影響需全面考量，除了癌症，還涉及肝病、心血管疾病與事故傷害。雖然「小酌」的風險在可接受範圍，但現實是──很多人往往「一不小心就喝過量」。選擇喝酒前，最好想想：這杯真的值得嗎？你以為小酌沒事？事實上，每一杯酒都可能是癌症的種子！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

