健康網》睡滿8小時但不規律 女比男早逝風險加劇

根據韓國研究報告指出，睡眠規律性很重要！尤其是女性不規律睡眠的死亡風險更高達78%；示意圖。（圖取自freepik）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠規律性很重要！根據來自韓國一項長達15.5年的研究報告，即使每天睡滿8小時，若沒有規律性、仍隨心所欲，想睡就睡，睡飽飽情況下，還是會大幅提高心血管疾病及早逝的風險，尤其是女性不規律睡眠的死亡風險更高達78%。

韓國漢陽大學醫院心臟內科研究團隊，在國際學術期刊《Scientific Reports》上發表「睡眠健康對一般人心血管及全因死亡率的影響」，在京畿道安城與安山地區，針對40–69歲、共9,641名成人為對象，平均追蹤約15.5年（186個月），並分成未睡滿7小時、睡滿8小時，從其規律、不規律性分析。研究期間發生了1095例死亡和811例不良心血管事件。

請繼續往下閱讀...

這項研究發現，睡眠不規律死亡風險更進一步上升。短睡眠且不規律者死亡風險增加28％，長睡眠且不規律者則上升33％。從性別差異性來看，男性短睡眠且不規律或長睡眠且規律，死亡風險較高；女性則為長睡眠且不規律，死亡風險顯著上升。

根據美國心臟協會（AHA）資料上，睡眠少於7小時與心血管疾病、中風風險提升息息相關。英國也有相關研究，每晚睡眠超過9小時者，這類「過度睡眠」者早死風險也上升。平均睡上10小時者，早逝風險增加約30%，罹患中風或心血管疾病風險更高。

國家衛生研究院群體健康科學研究所林煜軒醫師研究團隊曾開發一款手機程式「作息足跡」（Rhythm），透過每個人使用手機的行為模式，推算睡眠時間與作息的改變，也發現長期不規律的睡眠作息，不僅和糖尿病、心血管疾病等慢性疾病有關，也可能增加癌症與精神疾病的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法