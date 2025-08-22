限制級
衛福部澎湖醫院 獲國健署癌症防治計畫「肺癌品質王」
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部國民健康署為守護國人健康，攜手全國醫療院所推動癌症防治計畫，鼓勵民眾積極參與癌症篩檢。今（2025）年衛生福利部澎湖醫院在放射科蔡尹宸主任指導及匡勝捷院長帶領下，在「癌症防治績優醫療院所表揚典禮」中，獲得「肺癌品質王」殊榮，榮登全國地區醫院組第1名！
去（2024）年澎湖醫院受衛福部醫療發展基金補助，更新電腦斷層掃描儀，由受過專業訓練的放射師操作，符合國健署肺癌篩檢資格。由於新電腦斷層低劑量肺癌篩檢，讓受檢者接受較低的輻射暴露，但仍能提供細緻且高品質影像讓放射科及胸腔科醫師精確診斷病灶，大幅提升醫療服務品質。不僅體現政府對於離島居民的照顧，也是對澎湖醫院放射科專業團隊的肯定。
國民健康署補助高風險族群，每2年免費接受一次低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。自今年1月1日起，肺癌篩檢資格擴大，讓更多民眾納入檢查範圍，期望能更早發現肺癌，提升治療成效並延長存活年數。
篩檢條件包含：具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；重度吸菸者：50至74歲吸菸史達每年20包以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸並願意配合戒菸者。
符合條件的民眾，可憑健保卡至澎湖醫院一樓癌症篩檢櫃檯辦理，或就診時由醫師評估轉介。諮詢專線：06-9261151分機50777
