健康 > 杏林動態

亞東醫院攜台灣AZ簽署臨床試驗MOU 推國際新藥研發、守護病人福祉

2025/08/22 12:15

台灣阿斯特捷利康公司總裁簡劭庭表示，亞東自2012年起即與AZ合作，累計幫助逾170位病人獲得治療，並是臨床合作數量排名前十的醫學中心。（記者羅國嘉攝）

台灣阿斯特捷利康公司總裁簡劭庭表示，亞東自2012年起即與AZ合作，累計幫助逾170位病人獲得治療，並是臨床合作數量排名前十的醫學中心。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市亞東醫院今（22）日與台灣阿斯特捷利康（AZ）簽署臨床試驗合作備忘錄（MOU），將透過合作加速新藥研發、提升醫療照護品質，並讓病人更快接觸國際最新療法，縮短與國際醫療的距離。

亞東醫院長期深耕臨床研究，今（2025）年已通過美國人類研究保護協會（AAHRPP）全認證，獲國際高度肯定。研究副院長張至宏指出，亞東憑藉龐大病人基數與多元臨床案例，可快速完成受試者招募並確保研究具代表性，已是國際藥廠信賴的合作夥伴。過去與AZ合作領域涵蓋心血管疾病、慢性腎臟病、非小細胞肺癌、子宮內膜癌及增生型狼瘡腎炎等，成果具臨床價值。此次簽署MOU，將帶來更多國際新藥臨床試驗機會，讓病人更早受惠。

張至宏強調，亞東與AZ的合作，不僅讓台灣在國際臨床研究舞台持續發聲，更以專業、倫理與社會責任，實際改善病人生命。亞東將持續以「病人為中心」為核心理念，把最新研究成果轉化為實際療效，為更多病人開啟希望。

醫學研究部部長吳彥雯表示，臨床試驗是病人與醫療團隊攜手的旅程，亞東已建立跨部門研究支持系統，同時優化受試者招募與品質管理，營造安全友善的試驗環境，並照顧弱勢族群，確保更多病人能接觸新藥。

臨床試驗中心主任蔡萬全補充，醫院已設立「受試者保護中心」與「臨床試驗管理中心」，並與IRB緊密合作，透過系統化監督確保病人安全。

台灣AZ總裁簡劭庭指出，亞東自2012年起即與AZ合作，累計幫助逾170位病人獲得治療，並是臨床合作數量排名前十的醫學中心。此次MOU將讓亞東加入AZ「Partner in Care」聯盟，參與早期藥物研發與國際討論。

亞東醫院副院長張至宏表示，此次簽署MOU，將帶來更多國際新藥臨床試驗機會，讓病人更早受惠。（記者羅國嘉攝）

亞東醫院副院長張至宏表示，此次簽署MOU，將帶來更多國際新藥臨床試驗機會，讓病人更早受惠。（記者羅國嘉攝）

亞東醫院與台灣阿斯特捷利康公司簽署臨床試驗MOU，共同加速新藥研發，提升病人照護品質。（記者羅國嘉攝）

亞東醫院與台灣阿斯特捷利康公司簽署臨床試驗MOU，共同加速新藥研發，提升病人照護品質。（記者羅國嘉攝）

亞東醫院與台灣阿斯特捷利康公司簽署臨床試驗MOU，共同加速新藥研發，提升病人照護品質。（記者羅國嘉攝）

亞東醫院與台灣阿斯特捷利康公司簽署臨床試驗MOU，共同加速新藥研發，提升病人照護品質。（記者羅國嘉攝）

