自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新生兒腸病毒 再奪2命 疾管署示警 疫情燒到7月底

2025/06/18 05:30
新生兒腸病毒 再奪2命 疾管署示警 疫情燒到7月底

▲台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳提醒，防腸病毒酒精無效，要濕洗手，以肥皂搓洗20秒才能消滅。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

新生兒腸病毒 再奪2命 疾管署示警 疫情燒到7月底

▲家有嬰幼兒者需小心防範腸病毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

腸病毒尚未進入流行期，但疾管署副署長羅一鈞表示，新生兒疫情隔7年捲土重來、來勢洶洶，再新增2例死亡，今年5例新生兒重症已有4例死亡，均是感染伊科病毒11型，預估今年至7月底為新生兒腸病毒流行期，提醒家長提高警戒。

疾管署防疫醫師林詠青指出，新增2例腸病毒死亡為南部出生6天大發病女嬰、出生3天大發病男嬰，均因併發敗血症休克、多重器官衰竭死亡。另外，上週再增1例腸病毒重症，亦為南部男嬰，出生後第3天發燒、呼吸窘迫、黃疸，有腦膜炎併敗血性休克，伊科病毒11型呈陽性，現仍在新生兒加護病房治療。

羅一鈞表示，今年整體腸病毒上週就診僅突破6000人次，距離流行門檻1.1萬人次仍有一段距離，預估9月進入流行期；但新生兒已連續2週新增3例重症，加上其中2例死亡，顯示伊科病毒11型在新生兒環境流行中。

伊科病毒11型 先攻心肝再攻腦

羅一鈞指出，國內2018年5至7月也曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成8例重症，其中7例死亡，預估今年至7月底為新生兒腸病毒流行期，家長與照顧新生兒的醫療機構要提高警戒。因應這波疫情，已於昨日成立應變工作小組，與地方共同執行各項應變策略，且今、明天會陸續召開重症病例討論會與專家會議，討論醫療處置建議與防治策略建議。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳坦言，這波新生兒腸病毒疫情「又快又猛」，不同於過去常見重症腸病毒71型直攻感染者大腦，伊科病毒11型會先攻擊心臟、肝臟引發心肌炎、肝炎，再攻腦部誘發腦炎或腦膜炎，最後發展為敗血性休克，讓醫師措手不及。

酒精滅菌無效 須肥皂洗手20秒

楊生湳指出，更困難的是，不會出現疱疹性咽峽炎、手足口病，而以發燒、喝奶變少、活動力下降呈現，提醒孕婦產前14天或產後14天出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等疑似症狀，都要提高警覺並告知醫師，且使用酒精防範無效，必須濕洗手以肥皂搓洗長達20秒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中