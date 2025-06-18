新生兒腸病毒 再奪2命 疾管署示警 疫情燒到7月底

▲台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳提醒，防腸病毒酒精無效，要濕洗手，以肥皂搓洗20秒才能消滅。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲家有嬰幼兒者需小心防範腸病毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

腸病毒尚未進入流行期，但疾管署副署長羅一鈞表示，新生兒疫情隔7年捲土重來、來勢洶洶，再新增2例死亡，今年5例新生兒重症已有4例死亡，均是感染伊科病毒11型，預估今年至7月底為新生兒腸病毒流行期，提醒家長提高警戒。

疾管署防疫醫師林詠青指出，新增2例腸病毒死亡為南部出生6天大發病女嬰、出生3天大發病男嬰，均因併發敗血症休克、多重器官衰竭死亡。另外，上週再增1例腸病毒重症，亦為南部男嬰，出生後第3天發燒、呼吸窘迫、黃疸，有腦膜炎併敗血性休克，伊科病毒11型呈陽性，現仍在新生兒加護病房治療。

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羅一鈞表示，今年整體腸病毒上週就診僅突破6000人次，距離流行門檻1.1萬人次仍有一段距離，預估9月進入流行期；但新生兒已連續2週新增3例重症，加上其中2例死亡，顯示伊科病毒11型在新生兒環境流行中。

伊科病毒11型 先攻心肝再攻腦

羅一鈞指出，國內2018年5至7月也曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成8例重症，其中7例死亡，預估今年至7月底為新生兒腸病毒流行期，家長與照顧新生兒的醫療機構要提高警戒。因應這波疫情，已於昨日成立應變工作小組，與地方共同執行各項應變策略，且今、明天會陸續召開重症病例討論會與專家會議，討論醫療處置建議與防治策略建議。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳坦言，這波新生兒腸病毒疫情「又快又猛」，不同於過去常見重症腸病毒71型直攻感染者大腦，伊科病毒11型會先攻擊心臟、肝臟引發心肌炎、肝炎，再攻腦部誘發腦炎或腦膜炎，最後發展為敗血性休克，讓醫師措手不及。

酒精滅菌無效 須肥皂洗手20秒

楊生湳指出，更困難的是，不會出現疱疹性咽峽炎、手足口病，而以發燒、喝奶變少、活動力下降呈現，提醒孕婦產前14天或產後14天出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等疑似症狀，都要提高警覺並告知醫師，且使用酒精防範無效，必須濕洗手以肥皂搓洗長達20秒。

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