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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腹痛懷疑人生？ 醫教5R腸胃調理計畫 第1步易忽略

2025/06/20 11:08

醫師提醒，肚子痛到懷疑人生，小心是腸胃在抗議；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，肚子痛到懷疑人生，小心是腸胃在抗議；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上上廁所，肚子痛到懷疑人生？高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純表示，可能是腸道在抗議了！建議可透過5R調理腸道，尤其是第1步常常被忽略，包括：Remove（移除）、Replace（取代）、Repopulate（重新培養）、Repair（修復）、Rebalance（再平衡），「腸」保健康。 

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發影片分享，腸道抗議時，建議執行「5R腸道調理計畫」，尤其許多人會忽略第1步「移除」，若沒有把壞東西清掉，怎麼可能變健康！下為5R計畫步驟：

1. Remove（移除）：任何會傷害到腸胃的壞東西通通都要清除掉。

2. Replace（取代）：吃對腸道好的東西，補充酵素與好油脂，如鳳梨、優格等食物。

3. Repopulate（重新培養）：補充好的益生菌，重建腸道菌叢，使腸道重回平衡！.

4. Repair（修復）：補充膠原蛋白、Omega-3、鋅、鎂等營養素，有助於修復受損腸道，強化防禦力，如鮭魚、香菇、魚油、生蠔等食物。

5. Rebalance（再平衡）：調整生活作息，每天睡飽、喝足夠的水量，減輕壓力、保持運動習慣，讓腸子不再出問題。

醫師整理7種便便外觀，觀察腸胃是否健康。（圖取自黃郁純臉書）

醫師整理7種便便外觀，觀察腸胃是否健康。（圖取自黃郁純臉書）

便後別「沖」動 一次看懂便便型態

從每次排便，觀測便便的樣貌、顏色，如廁時候的聲音、排便時間都能看出身體給予的暗示。黃郁純曾整理出大便7種外觀，若屬1-2者可能處於便秘狀態，建議多補充蔬果與水分；中間3-4是健康狀態，代表腸胃目前很健康；最後面5-7是處於腹瀉狀態中，小心腸胃壞菌分佈與調整飲食，如有過敏、嚴重腹瀉，記得提早就醫！

1. 硬硬一小塊小塊：這是便秘很嚴重的徵兆。

2. 大出來的過程有點緊：便便乾裂且硬。

3. 一條完整但表面龜裂：中上，請繼續保持。

4. 一條完整且光滑濕潤：便便最美的型態。

5. 一塊塊濕軟濕軟：菌種失衡，要多留意。

6. 一塊塊像爛泥：腸胃可能開始抗議了。

7. 水狀稀泥狀：腹瀉且伴隨惡臭就要注意了。

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