鼓勵長者出門 雲林縣「第一老」鄉鎮這樣做

元長社區劇場今年3社區參與，常常利用閒暇之餘排練。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕根據統計雲林縣元長鄉老年人口占比27.84%是縣內第一，為鼓勵長者們能夠走出戶外，鄉公所2020年起啟動「社區劇場」，訓練長輩們如何演戲、訴說在地故事，除了找回在地回憶外，更凝聚社區文化向心力。

元長鄉總人口數2萬3197人，65歲以上老年人口6459人，占比27.84%，可謂全縣第一老鄉鎮，所以相關長照福利，更是令人關注。

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「要長者願意走出來是最大目標」鄉長李明明指出，2020年起變開辦社區劇場課程，邀請專業老師下鄉，親自指導社區民眾如何演戲、引導大家說出隱藏在心中的在地故事，更經由討論，選出最具社區特色故事演繹。

李明明表示，全鄉共有22社區，目前已有7個社區過劇場課程，其中今年由、長南、鹿南社區執行，分別演出瓦磘振興社、日治至現在當地歷史演變、甚至玉米採收都是當地居民想拿出，與現在年輕世代對話的戲碼，每齣大約20-30分鐘。

公所表示，3社區每週都安排一天訓練日，共30小時課程讓大家沈浸在戲劇的世界，這禮拜預定在崙仔社區先舉辦精華版成果發表，讓社區5分鐘。未來預定在縣府舉辦的社造嘉年華及新公所啟用典禮當天將會有完整演出。

瓦磘村長、社區理事長陳中一表示，此次故事投入了20位志工、民眾一起參與，把即將失傳的振興社故事爬梳整理並演出，盼望讓年輕一代更知道自己家鄉有什麼特色，也藉機凝聚社區向心力，鼓勵更多長輩走出來同樂。

元長社區劇場今年3社區參與，常常利用閒暇之餘排練。（記者李文德攝）

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