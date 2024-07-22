健康網》「醋」進消化穩血糖！ 營養師最推飯後這時間喝

營養師指出，水果醋含有少量維他命C及多酚，能抗氧化、增加免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕原來「吃醋」好處真不少！醋不只為料理調味，更能帶來不少健康益處。營養師黃品瑄於臉書粉專「營養師品瑄」發文指出，醋具有幫助消化、維持血糖穩定、促進心血管健康、抗菌、抗氧化的效果。除了可以入菜增添風味，建議稀釋之後再喝，避免空腹並酌量飲用，餐後1小時喝是最推薦的飲用時機點。

還能護心抗菌 1天1到2次不過量

黃品瑄指出，醋是弱酸性，可以刺激胃酸分泌，幫助消化；醋酸可以降低醣類消化速度，維持血糖穩定；有助心血管健康，促進血液循環、降膽固醇、降血壓；醋酸可以殺菌、抑制細菌滋生；水果醋含有少量維他命C及多酚，能抗氧化、增加免疫力。

請繼續往下閱讀...

醋該怎麼喝？營養師彙整以下方法提供民眾參考：

入菜增添風味：可以加在沙拉、湯品、醬料中，增添風味，鹽也能少放一點。

稀釋之後再喝：醋的酸度高，不建議直接喝，稀釋後再飲用才不會傷身。

餐後一小時喝：盡量避免空腹飲用，最推薦在飯後約1小時喝。

適量飲用：雖然醋的好處多多，但是也不建議喝太多，1天喝1到2次就好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法