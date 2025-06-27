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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》頭痛記性差不是壓力大？ 醫：「這病症」恐是元凶

2025/06/27 12:36

醫師表示，頭疼、記性差、注意力不集中，不舒服又說不出哪裡不對勁，有可能是被忽略的內分泌出狀況，也是身體代謝不適的警訊；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，頭疼、記性差、注意力不集中，不舒服又說不出哪裡不對勁，有可能是被忽略的內分泌出狀況，也是身體代謝不適的警訊；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕總是覺得頭脹不舒服，就醫檢查卻一切都正常？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，許多人偶爾頭疼、記性差、注意力不集中以為壓力大，不舒服又說不出哪裡不對勁，做過各種檢查也沒問題，其實這時有可能是被忽略的內分泌出狀況。當甲狀腺功能低下時，身體代謝也會慢下來，進而導致疲倦、頭痛、反應差等症狀，也是身體代謝不適的警訊。

陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享，門診中有不少病人會提及：總覺得頭悶悶的、像有一層東西罩住；偶爾會頭脹、頭痛，但又說不出是哪裡不對勁；感覺頭腦不清楚、記性差，甚至注意力難集中。但去做腦部檢查、甚至看神經內科、耳鼻喉科後，結果一切正常。其實，這些症狀的出現，未必是頭部問題，反而有可能和甲狀腺功能相關。

為什麼甲狀腺功能低下會讓人感覺頭痛或不舒服？陳潔雯指出，甲狀腺素其實是身體代謝系統的調節者，當它偏低時，會讓整個身體，包括大腦的血流與代謝速度都慢下來，這時候就容易出現以下症狀：

●慢性疲倦，早上起不來。

●頭腦像塞住不通，反應變慢。

●肌肉感覺緊繃、肩頸痠痛。

●沒有原因卻一直持續頭痛。

醫師指出，甲狀腺素是身體代謝系統的調節者，當它偏低時，容易出現慢性疲倦、早上起不來等症狀；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，甲狀腺素是身體代謝系統的調節者，當它偏低時，容易出現慢性疲倦、早上起不來等症狀；情境照。（圖取自freepik）

陳潔雯表示，這並不是自己想太多，也不是壓力太大，而是身體正以不適感提醒您：代謝速度太慢了，需要幫一把。當這些患者補充適當的甲狀腺素後，改善的不只有體重，還包括日常生活中長期默默忍耐的頭痛、情緒低落、注意力渙散、手腳冰冷、便秘、掉髮等各種令人困擾症狀。

陳潔雯提醒，如果您長期也有這些症狀，但一直檢查不出原因，也許可從內分泌這個角度思考，再好好檢查一下身體。

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