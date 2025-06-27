自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

夏季氣候悶熱潮濕氣喘高峰期 醫：慎防塵蟎過敏原

2025/06/27 14:34

夏季氣候悶熱潮濕，塵蟎、黴菌孢子等過敏原，在濕度高時大量繁殖，容易刺激呼吸道。示意圖，（資料照，記者李惠洲攝）

夏季氣候悶熱潮濕，塵蟎、黴菌孢子等過敏原，在濕度高時大量繁殖，容易刺激呼吸道。示意圖，（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕58歲張姓男子有多年氣喘病史，平日靠定期吸入型藥物控制病情，近日突然胸悶、乾咳與呼吸急促，前往台中榮總嘉義暨灣橋分院就醫，醫師診斷為中度氣喘急性發作，經進行霧化吸入支氣管擴張劑與類固醇治療，已經返家休養。醫師提醒，夏季氣候悶熱潮濕，有利塵蟎與黴菌等過敏原繁殖，可能造成此次氣喘急性發作關鍵誘因。

灣橋榮院胸腔內科醫師蕭亦均表示，台灣約每10人就有1至2人患有氣喘，是常見的慢性呼吸道疾病，多是氣管長期發炎引起，症狀包括咳嗽、胸悶、呼吸困難，以及吐氣時發出「咻咻」哮鳴聲。

蕭亦均說，夏季氣候悶熱潮濕，是氣喘惡化高峰期，尤其塵蟎、黴菌孢子等過敏原，在濕度高時大量繁殖，容易刺激呼吸道，誘發症狀。

他說，室內濕度超過60%，黴菌、塵蟎就會大量增生，可能誘發鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎等過敏反應，甚至導致肺部黴菌感染，他建議，居家濕度應保持50至60%以下，可以有效降低塵蟎、黴菌生存機會，搭配使用除濕機、空氣清淨機，定期清洗寢具與地毯，降低過敏原濃度。

蕭亦均提醒，穩定控制氣喘仰賴規律用藥、良好生活習慣與定期回診評估，不要症狀消失就自行停藥，許多中年患者因症狀一度好轉，因擅自停藥導致急性發作風險升高；面對極端氣候與空氣品質不穩定的雙重威脅，氣喘不是專屬青少年的疾病，中高齡族群同樣需要重視環境調控與疾病管理，平時居家環境應保持良好通風、控制室內濕度、避免接觸過敏原，搭配醫師指示藥物治療，才能有效降低氣喘急性發作風險，保障健康與生活品質。

灣橋榮院胸腔內科醫師蕭亦均提醒氣喘患者，注意環境濕度、避免成為塵蟎生長有利條件。（台中榮總嘉義暨灣橋分院提供）

灣橋榮院胸腔內科醫師蕭亦均提醒氣喘患者，注意環境濕度、避免成為塵蟎生長有利條件。（台中榮總嘉義暨灣橋分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中