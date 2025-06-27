夏季氣候悶熱潮濕氣喘高峰期 醫：慎防塵蟎過敏原

夏季氣候悶熱潮濕，塵蟎、黴菌孢子等過敏原，在濕度高時大量繁殖，容易刺激呼吸道。示意圖，（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕58歲張姓男子有多年氣喘病史，平日靠定期吸入型藥物控制病情，近日突然胸悶、乾咳與呼吸急促，前往台中榮總嘉義暨灣橋分院就醫，醫師診斷為中度氣喘急性發作，經進行霧化吸入支氣管擴張劑與類固醇治療，已經返家休養。醫師提醒，夏季氣候悶熱潮濕，有利塵蟎與黴菌等過敏原繁殖，可能造成此次氣喘急性發作關鍵誘因。

灣橋榮院胸腔內科醫師蕭亦均表示，台灣約每10人就有1至2人患有氣喘，是常見的慢性呼吸道疾病，多是氣管長期發炎引起，症狀包括咳嗽、胸悶、呼吸困難，以及吐氣時發出「咻咻」哮鳴聲。

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蕭亦均說，夏季氣候悶熱潮濕，是氣喘惡化高峰期，尤其塵蟎、黴菌孢子等過敏原，在濕度高時大量繁殖，容易刺激呼吸道，誘發症狀。

他說，室內濕度超過60%，黴菌、塵蟎就會大量增生，可能誘發鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎等過敏反應，甚至導致肺部黴菌感染，他建議，居家濕度應保持50至60%以下，可以有效降低塵蟎、黴菌生存機會，搭配使用除濕機、空氣清淨機，定期清洗寢具與地毯，降低過敏原濃度。

蕭亦均提醒，穩定控制氣喘仰賴規律用藥、良好生活習慣與定期回診評估，不要症狀消失就自行停藥，許多中年患者因症狀一度好轉，因擅自停藥導致急性發作風險升高；面對極端氣候與空氣品質不穩定的雙重威脅，氣喘不是專屬青少年的疾病，中高齡族群同樣需要重視環境調控與疾病管理，平時居家環境應保持良好通風、控制室內濕度、避免接觸過敏原，搭配醫師指示藥物治療，才能有效降低氣喘急性發作風險，保障健康與生活品質。

灣橋榮院胸腔內科醫師蕭亦均提醒氣喘患者，注意環境濕度、避免成為塵蟎生長有利條件。（台中榮總嘉義暨灣橋分院提供）

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