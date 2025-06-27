自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血糖「略高」竟讓失智風險高54％ 醫曝2大傷腦機制

2025/06/27 14:50

研究顯示，光是處在糖尿病前期，罹患血管性失智症的風險，就比血糖正常者高出54%；醫師提醒，若發現血糖偏高時，建議主動諮詢醫師控制血糖；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

研究顯示，光是處在糖尿病前期，罹患血管性失智症的風險，就比血糖正常者高出54%；醫師提醒，若發現血糖偏高時，建議主動諮詢醫師控制血糖；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別以為血糖偏高、尚未被診斷為糖尿病，就可以不在意。初日診所減重暨家醫科醫師魏士航表示，研究顯示，光是處在糖尿病前期，罹患血管性失智症 （VD） 的風險，就比血糖正常者高出54%。換句話說，就算血糖只是略為升高，也可能增加未來認知功能退化的風險。

糖尿病前期害反應速度下降 腦部小血管恐受損

魏士航指出，許多人對糖尿病前期缺乏警覺，誤以為只是血糖偏高，稍加控制飲食就能自然恢復，不會對健康造成太大影響。然而，根據一篇刊登於《Diabetes, Obesity and Metabolism》（糖尿病、肥胖與代謝期刊），分析英國生物樣本庫（UK Biobank）近 45萬名40 至 69 歲受試者的研究，使用英國的血糖定義（糖尿病前期為 HbA1c 42–<48 mmol="" mol="" 48="" 1="" p="">

雖然這個差距看似微小，但已顯示在高血糖狀態下，大腦處理資訊的效率正在下降，也意味血糖對認知功能的影響，很可能在尚未確診糖尿病前就已經開始發生。

除了反應變慢，研究也發現，糖尿病前期患者的大腦結構出現異常。被視為腦血管病變或老化早期指標的「白質高訊號（WMH）」比血糖正常者多出 3%，顯示腦部小血管可能已經受損。同時，負責記憶與學習的「海馬體」也出現體積縮小（約少了36 mm³） 的現象，這種變化常見於阿茲海默症早期患者。這些發現皆證實高血糖會對腦部造成實質性的損害，而非單純的老化現象。

研究更進一步指出，糖尿病前期者未來出現認知功能下降的風險，較血糖正常者增加42%，與已確診糖尿病者的39% 差異不大。也就是說，高血糖帶來的風險，其實早在糖尿病確診前就已經悄然累積。

血管路徑、神經元路徑相互影響 大腦逐漸退化

●血管路徑（vascular pathway）：高血糖會直接或透過高血壓等方式損害腦血管，導致白質病變與血管性失智症。

●神經元路徑（neural pathway）：慢性高血糖也可能傷害腦神經細胞，加速神經退化，影響記憶與學習能力。

這兩條路徑可能同時作用、相互影響，讓大腦逐步退化。更糟的是，糖尿病前期患者常合併高血壓、高膽固醇等心血管風險因子，進一步加劇大腦損傷。

魏士航提醒，別再輕忽血糖異常的狀況，避免錯過逆轉糖尿病前期的黃金時期。當發現血糖偏高時，建議主動諮詢醫師，針對體重、血壓、飲食與生活型態進行全方位調整，讓血糖有機會恢復到正常範圍。與其等待疾病發展，不如及早採取行動，為健康把關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中