健康網》血糖「略高」竟讓失智風險高54％ 醫曝2大傷腦機制

研究顯示，光是處在糖尿病前期，罹患血管性失智症的風險，就比血糖正常者高出54%；醫師提醒，若發現血糖偏高時，建議主動諮詢醫師控制血糖；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別以為血糖偏高、尚未被診斷為糖尿病，就可以不在意。初日診所減重暨家醫科醫師魏士航表示，研究顯示，光是處在糖尿病前期，罹患血管性失智症 （VD） 的風險，就比血糖正常者高出54%。換句話說，就算血糖只是略為升高，也可能增加未來認知功能退化的風險。

糖尿病前期害反應速度下降 腦部小血管恐受損

魏士航指出，許多人對糖尿病前期缺乏警覺，誤以為只是血糖偏高，稍加控制飲食就能自然恢復，不會對健康造成太大影響。然而，根據一篇刊登於《Diabetes, Obesity and Metabolism》（糖尿病、肥胖與代謝期刊），分析英國生物樣本庫（UK Biobank）近 45萬名40 至 69 歲受試者的研究，使用英國的血糖定義（糖尿病前期為 HbA1c 42–<48 mmol="" mol="" 48="" 1="" p="">

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雖然這個差距看似微小，但已顯示在高血糖狀態下，大腦處理資訊的效率正在下降，也意味血糖對認知功能的影響，很可能在尚未確診糖尿病前就已經開始發生。

除了反應變慢，研究也發現，糖尿病前期患者的大腦結構出現異常。被視為腦血管病變或老化早期指標的「白質高訊號（WMH）」比血糖正常者多出 3%，顯示腦部小血管可能已經受損。同時，負責記憶與學習的「海馬體」也出現體積縮小（約少了36 mm³） 的現象，這種變化常見於阿茲海默症早期患者。這些發現皆證實高血糖會對腦部造成實質性的損害，而非單純的老化現象。

研究更進一步指出，糖尿病前期者未來出現認知功能下降的風險，較血糖正常者增加42%，與已確診糖尿病者的39% 差異不大。也就是說，高血糖帶來的風險，其實早在糖尿病確診前就已經悄然累積。

血管路徑、神經元路徑相互影響 大腦逐漸退化

●血管路徑（vascular pathway）：高血糖會直接或透過高血壓等方式損害腦血管，導致白質病變與血管性失智症。

●神經元路徑（neural pathway）：慢性高血糖也可能傷害腦神經細胞，加速神經退化，影響記憶與學習能力。

這兩條路徑可能同時作用、相互影響，讓大腦逐步退化。更糟的是，糖尿病前期患者常合併高血壓、高膽固醇等心血管風險因子，進一步加劇大腦損傷。

魏士航提醒，別再輕忽血糖異常的狀況，避免錯過逆轉糖尿病前期的黃金時期。當發現血糖偏高時，建議主動諮詢醫師，針對體重、血壓、飲食與生活型態進行全方位調整，讓血糖有機會恢復到正常範圍。與其等待疾病發展，不如及早採取行動，為健康把關。

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