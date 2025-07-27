強化社會安全網獲獎 高雄長庚醫院保護兒少有一套

衛生福利部頒獎表揚「強化社會安全網」績優人員及團體，高雄共有3名績優人員及2個績優團體脫穎而出。（高市社會局提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕衛生福利部7月26日頒獎表揚「強化社會安全網」績優人員及團體，其中高雄長庚醫院提供兒少24小時醫療支援Line專線及一站式兒少聯合門診，並建立兒少保醫療綠色通道及脆弱家庭到宅育兒支持服務獲得肯定。

高市社會局指出，高雄共有3名績優人員及2個績優團體脫穎而出，包括高雄長庚醫院、高雄市立凱旋醫院、鳳山五甲社會福利服務中心社工郭世昌、桃源區原住民族家庭服務中心社工高瑞華、高市府毒品防制局個管員吳惠娜。

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社會局表示，郭世昌善用儲蓄與就業方案協助經濟弱勢家庭理債與自立，也讓身障幼兒獲得照護與安置；高瑞華以布農語和族人溝通、轉譯，協助高風險家庭重建生活，強化部落家庭支持系統，是全國首位獲獎的原住民族家庭服務中心社工；吳惠娜善用評估工具提升精準度，協助藥癮者及家庭成員學習正向互動技巧、辨識情緒，改善家庭關係。

高雄長庚醫院積極參與高市兒少保護工作，提供24小時醫療支援Line專線及一站式兒少聯合門診，並建立兒少保醫療綠色通道及脆弱家庭到宅育兒支持服務；高雄市立凱旋醫院則以「貫穿式保護」模式，推展藥癮者家庭支持及出監銜接服務，促進藥癮者家庭功能修復與社區融合。

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