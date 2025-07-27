健康網》第2型糖尿病患者可用胰島細胞移植療法？ 醫：得不償失

蔡明劼表示，第1型糖尿病是自體免疫疾病，胰島細胞被破壞，導致絕對的胰島素缺乏；第2型糖尿病主要是胰島素阻抗所致，並非胰島細胞「壞光光」。（路透社檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕針對第1型糖尿病的胰島細胞移植療法近年引起關注，但是否適用於第2型糖尿病患者？對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，兩者病因不同，第1型糖尿病是自體免疫疾病，胰島細胞被破壞，導致絕對的胰島素缺乏，第2型糖尿病主要是胰島素阻抗所致，並非胰島細胞「壞光光」。因此移植胰島細胞無法從根本解決問題，反而還要冒免疫抑制、副作用與手術風險，得不償失。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享3個胰島細胞移植療法不適用於第2型糖尿病患者的理由。

請繼續往下閱讀...

第1型與第2型的病因不同

第1型糖尿病是一種自體免疫疾病，胰島細胞被破壞，導致絕對的胰島素缺乏，必須終身注射胰島素。但是第2型糖尿病的成因主要是「胰島素阻抗」，伴隨相對的胰島素不足，但多數病人仍保有部分β細胞功能。

移植療法無法解決胰島素阻抗

胰島素阻抗的成因包括遺傳、年齡、肥胖、缺乏運動、藥物影響等，不過最常見的、也最迫切需要改善的是「肥胖」。胰島細胞移植並不能從根本解決胰島素阻抗、比如肥胖的問題。因此，即便真的讓第2型糖尿病患者接受移植治療，也是白費工夫。

胰島細胞移植的風險極高

移植兩個字看起來簡單，實際上包含手術風險、免疫抑制劑的使用、副作用等。最新文獻顯示，14位受試者中竟然有2位死亡。

蔡明劼補充，第2型患者與其冒著生命危險做移植，還不如靠生活型態調整搭配藥物治療，大部分患者也可以控制得很不錯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法