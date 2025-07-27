健康網》50歲成軟腳女 「隱形肌少症」上身了

1名50歲飲食清淡的女性迷上追劇，體重也沒改變，但身體開始容易無力，走路也有些腳軟；經診斷，這是典型的隱性肌少症前兆；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名50歲飲食清淡的女性迷上追劇，三餐以青菜水果、稀飯、湯湯水水為主，體重也沒大幅改變，但身體開始容易沒力，蹲下後站起來不順，走路也覺得有些腳軟。科博特診所院長劉博仁表示，經診斷後發現，短短半年間，其肌肉竟然流失1.5公斤，也是典型的「隱性肌少症」前兆。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享上述個案，明明吃得清淡，體重也沒改變，短時間內，肌肉竟然流失了1.5公斤，導致該名患者身體容易無力、蹲下站起來不順，甚至走路也覺得腳軟，這正是缺少蛋白質的隱性肌少症前兆。

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蛋白質助攻修復免疫力、荷爾蒙

劉博仁指出，蛋白質是維持肌肉的關鍵營養素，也是我們免疫力、酵素、荷爾蒙、修復系統的原料來源。根據地中海飲食的原則，建議攝取優質蛋白質來源，尤其是魚類與白肉，取代紅肉，可以減少慢性發炎與心血管風險。

醫師表示，蛋白質是維持肌肉的關鍵營養素，也是免疫力、荷爾蒙、修復系統的原料；並建議攝取魚類與白肉，可減少慢性發炎等風險；示意圖。（圖取自freepik）

劉博仁進一步說明，如果以魚類蛋白質為例，常見魚類的蛋白質含量，若以100克可食部位計算，生鮭魚約20克蛋白質、熟鯖魚約22克蛋白質、熟秋刀魚約21克蛋白質。簡單換算方式為：一片手掌大小的魚排、厚度約1.5公分，大約含20-25克蛋白質，相當於3顆雞蛋的蛋白質份量。

至於雞蛋部分，劉博仁說，1顆中型雞蛋約含6-7克蛋白質，以60公斤體重的成人來說，每天建議攝取約60克蛋白質；也就是說，一天三餐平均攝取20克，就能達標60克蛋白質。若採視覺化估算蛋白質份量，可使用以下「手掌估算法」：

• 一個手掌大小的魚排=20-25克蛋白質。

• 一個拳頭大小的豆腐塊=約8-10克蛋白質。

• 一個雞蛋=約6-7克蛋白質。

• 一杯豆漿（250ml）=約7-10克蛋白質。

深蹲運動有助防止肌肉流失

此外，劉博仁說，攝取蛋白質只是第一步，要防止肌肉流失，一定要搭配肌力運動。尤其是核心肌群，對於穩定姿勢、避免腰痠背痛非常重要。以核心運動來說，尤其推薦深蹲。另，運動後30分鐘內補充蛋白質，效果最佳。

劉博仁提醒，腎功能正常者可以放心攝取蛋白質，若有腎臟疾病，請先諮詢醫師或營養師。飲食均衡、蛋白質足夠，加上適當運動，才是保肌保健康的關鍵。

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