北醫楓杏攜手立榮永瑞 為居民健康把關

楓杏醫療服務隊前進湖西隘門，為村民進行義診健檢服務。（楓杏醫療服務隊提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊與和氣大愛，以及澎湖在地企業立榮航空與財團法人永瑞慈善事業基金會合作，今（26）日於澎湖縣湖西鄉隘門村帶來巡迴診療與家庭訪視等服務，上下午共計服務近70人次。

立榮航空長期提供北醫澎湖醫療服務隊機位贊助，使醫護人員們及服務員得以跨越台灣海峽來到菊島進行服務，減少舟車勞頓的交通時間，使服務人員可以最佳的精神狀態帶給居民們優質的服務。

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而永瑞慈善事業基金會則在當天安排25人次的澎湖在地志工，在義診站內擔任基本數值測量、報到處、紀念品贈送的關主，以及引導並陪伴居民的帶位角色，此外，他們也一同加入家庭訪視的行列，透過實際踏入鄉里，以熱情來關心居民的健康狀況，落實在地關懷的永續服務。

這些在地單位的參與，都在為菊島居民的健康持續挹注心力，第3度參與此服務隊的黃同學表示，今年的服務隊與先前不同的是，此次增加了許多不同的合作對象，也讓他有機會可以接觸更多同樣擁有服務熱忱的人群們，一同分享為幫助他人帶來的喜悅，很開心能有這麼多在地企業與團體共襄盛舉，期待未來北醫楓杏澎湖醫療服務隊，能捲動更多在地的單位一同加入服務的行列，讓愛的光亮，在菊島蔓延。

楓杏醫療服務隊抵澎湖服務，各界紛紛贊助。（楓杏醫療服務隊提供）

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