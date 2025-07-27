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火燒心輕至中度 長期依賴藥物 醫：適合內視鏡抗逆流術
〔記者王俊忠／台南報導〕1名身形肥胖的40多歲男子有高血壓，長期有胸口悶痛灼熱感，用藥後症狀緩解，但停了藥症狀又來，他到衛福部台南醫院求診、做胃鏡確認是胃食道逆流，多年來反覆如此，醫師診認他有3級逆流性食道炎、橫隔膜疝氣2度，評估除了用藥，適合做部分自費的內視鏡抗逆流手術。
台南醫院肝膽腸胃科醫師陳韋志據統計指出，胃食道逆流除了讓人「食之無味、夜不能寐」，也可能影響情緒、甚至提高憂鬱症風險。長期逆流不僅讓食道發炎、潰瘍，還可能造成狹窄，提高罹患食道腺癌機率，絕對不是吃個胃藥就能解決的事。
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陳韋志表示，胃食道逆流典型症狀包括胸口灼熱（俗稱火燒心）、胃酸逆流，胸口悶痛、吞嚥困難、打嗝；另有多種不典型症狀，像喉嚨異物感、聲音沙啞、喘鳴（類似氣喘）、口臭、慢性咳嗽、咳血吐血絲、食慾不振、體重減輕、生長遲緩。這些症狀不只出現在年長族群，年輕人也越常見，這跟外食、壓力爆表、睡前吃宵夜、久坐不動脫不了關係。
對於胃食道逆流治療方式，陳韋志說明，有抑制胃酸的藥物（如PPI）、調整生活習慣：少吃多餐、避免刺激食物、餐後不立刻躺下、戒菸戒酒、睡前2-3小時避免進食；針對難治型或會反覆發作的患者，可做手術治療。而治療的終極目標不只是「止酸」，更要防止併發症與癌變風險。若有長期症狀，建議做胃鏡檢查，觀察是否有巴瑞特食道病變。
針對反覆胃酸逆流或對藥物反應不佳的患者，陳韋志指台南醫院最近引進、提供「內視鏡抗逆流手術」，透過電燒或黏膜切除方式，在胃食道交界處的橫隔膜「收緊閥門」，幫助胃酸別再亂串門子，此技術在臨床證實能改善約7成患者的症狀。
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