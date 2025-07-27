火燒心輕至中度 長期依賴藥物 醫：適合內視鏡抗逆流術

對於胃食道逆流損傷輕至中度、長期依賴PPI藥物 者，衛福部台南醫院肝膽腸胃科醫師陳韋志說這類患者適合做內視鏡抗逆流手術。 （記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名身形肥胖的40多歲男子有高血壓，長期有胸口悶痛灼熱感，用藥後症狀緩解，但停了藥症狀又來，他到衛福部台南醫院求診、做胃鏡確認是胃食道逆流，多年來反覆如此，醫師診認他有3級逆流性食道炎、橫隔膜疝氣2度，評估除了用藥，適合做部分自費的內視鏡抗逆流手術。

台南醫院肝膽腸胃科醫師陳韋志據統計指出，胃食道逆流除了讓人「食之無味、夜不能寐」，也可能影響情緒、甚至提高憂鬱症風險。長期逆流不僅讓食道發炎、潰瘍，還可能造成狹窄，提高罹患食道腺癌機率，絕對不是吃個胃藥就能解決的事。

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陳韋志表示，胃食道逆流典型症狀包括胸口灼熱（俗稱火燒心）、胃酸逆流，胸口悶痛、吞嚥困難、打嗝；另有多種不典型症狀，像喉嚨異物感、聲音沙啞、喘鳴（類似氣喘）、口臭、慢性咳嗽、咳血吐血絲、食慾不振、體重減輕、生長遲緩。這些症狀不只出現在年長族群，年輕人也越常見，這跟外食、壓力爆表、睡前吃宵夜、久坐不動脫不了關係。

對於胃食道逆流治療方式，陳韋志說明，有抑制胃酸的藥物（如PPI）、調整生活習慣：少吃多餐、避免刺激食物、餐後不立刻躺下、戒菸戒酒、睡前2-3小時避免進食；針對難治型或會反覆發作的患者，可做手術治療。而治療的終極目標不只是「止酸」，更要防止併發症與癌變風險。若有長期症狀，建議做胃鏡檢查，觀察是否有巴瑞特食道病變。

針對反覆胃酸逆流或對藥物反應不佳的患者，陳韋志指台南醫院最近引進、提供「內視鏡抗逆流手術」，透過電燒或黏膜切除方式，在胃食道交界處的橫隔膜「收緊閥門」，幫助胃酸別再亂串門子，此技術在臨床證實能改善約7成患者的症狀。

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