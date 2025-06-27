健康網》夏日頭痛、肌肉痠恐罹「冷氣病」！ 醫示不中招5法

醫師說，炎夏吹冷氣感覺好清涼，但溫差巨變、空氣乾燥等容易造成冷氣病，導致自律神經拉警報，引發頭痛、肌肉痠痛等問題；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫不斷飆高下，躲在冷氣房裡成為最佳選擇，但小心狂吹空調也有想不到的危機。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，炎夏整天吹冷氣感覺好清涼，但隨之而來的冷氣病，也可能讓你飽受不適之苦。溫差巨變、空氣乾燥、空氣不流通是造成冷氣病的3元凶，這種情況下，不僅自律神經、皮膚呼吸道容易受損害，室內空氣中的灰塵、細菌等不斷循環，也成為健康潛在威脅。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，「冷氣病」並不是醫學上的一個正式診斷名稱，它是一個廣泛的俗稱，用來描述因為長時間處於空調環境，或因空調使用不當所引發的各種身體不適症狀。早在數10年前，醫學界就注意到「辦公室症候群」的現象，許多人長時間待在冷氣房辦公，出現頭痛、呼吸不暢等症狀，離開後症狀則改善。

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黃軒說，由此可知，冷氣病並非單純著涼，當您開始覺得頭昏腦脹、鼻塞、流鼻涕，甚至全身痠痛，其實也是身體對環境劇烈變化的抗議。至於造成冷氣病的原因，大致可歸納出以下3點：

1.溫差巨變，自律神經拉警報：當室內、室外溫差過大，身體來不及調節時，自律神經系統就會紊亂，導致血管收縮、血液循環不良，進而引發頭痛、肌肉痠痛等問題，身體自然吃不消。

2.空氣乾燥，皮膚呼吸道都受傷：冷氣除濕下，室內空氣變得乾燥，除會造成皮膚乾癢、眼睛乾澀，也容易刺激呼吸道黏膜，讓它們變得脆弱，進而易受病毒和細菌侵襲，導致喉嚨痛、咳嗽甚至感冒。

醫師說，冷氣房中空氣變得乾燥，除會造成皮膚、眼睛乾，也會刺激呼吸道黏膜，易受病毒和細菌侵襲，導致喉嚨痛、咳嗽甚至感冒；情境照。（圖取自freepik）

3.空氣不流通，病菌黴菌也滯留：門窗緊閉下空氣不流通，室內空氣中的灰塵、細菌、病毒、黴菌等不斷循環，成為健康的潛在威脅。

如何擺脫冷氣病的威脅？黃軒推薦以下5大招，有助享受清涼又能健康一夏：

●智慧調溫：室內外溫差勿超過7°C，室溫維持25-28°C最舒適。另，建議若可以話，每隔2-3小時到室外活動一下，讓身體有機會適應不同溫度。

●補水作戰：除多喝水外，也可使用加濕器。此外，多吃新鮮蔬果也能幫助身體補充水分。

●開窗通風：建議每2-3小時開窗10-15分鐘，除可稀釋室內空氣中的有害物質，也能引入新鮮空氣，讓室內、室外空氣對流。

●適度保暖：冷氣房中準備薄外套或薄毯，保護肩頸、腹部、膝蓋等部位，避免受寒。

●定期清潔：建議冷氣濾網每2週清潔一次，定期找專業人員進行保養，確保空氣品質乾淨清新。

黃軒強調，冷氣是度過炎夏的最佳夥伴，但絕不能讓它成為健康的隱形殺手。只要掌握這些實用的防範措施，在享受清涼的同時，便能遠離冷氣病的困擾，度過一個活力滿滿的夏天。

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