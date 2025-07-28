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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

B、C型公費肝炎篩檢 桃市衛生局：39-79歲納入

2025/07/28 17:35

篩檢為C型肝炎陽性，健保給付治癒率高達98%的口服新藥DAA；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

篩檢為C型肝炎陽性，健保給付治癒率高達98%的口服新藥DAA；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今（28）日為世界肝炎日，桃市府衛生局表示，年滿45至79歲（原住民40至79歲）的市民，請儘早接受終身1次免費的B、C型肝炎篩檢服務，另將從今（2025）年8月1日起，推廣39至79歲的市民接受此項檢查，只要花費一點時間抽血檢查，就能保護自身健康。

衛生局表示，去（2024）年桃園市因慢性肝病及肝硬化死亡人數約287人，避免錯過黃金治療期，務必把握「主動篩檢、積極就醫、早期治療」3步驟，桃園市提供免費肝炎篩檢，民眾只需攜帶健保卡前往轄內546家合約院所（https://gov.tw/dun），或查詢桃園市社區整合式篩檢服務的時間地點，選擇需要的篩檢服務場次（https://gov.tw/fpW）接受檢查即可。

衛生局表示，若，避免接觸危險因子也是重要的護肝小撇步，包括不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪，及不從事無保護的性行為等。

衛生局提醒，肝臟是沉默的器官，一旦有症狀時，大都已進展至肝病的晚期，早期發現早期治療是避免肝臟病變的關鍵，呼籲民眾踴躍參與篩檢並及早治療。

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