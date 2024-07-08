健康網》變胖≠營養過剩！ 營養師曝真相：3招打破惡性循環

營養師表示，現今肥胖者愛吃高熱量澱粉、精緻糖食物，少吃肉、優質蛋白質以及菜等，使營養缺乏；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為變胖是吃太營養導致的；對此，營養師李婉萍強調，其實並不然！現今社會肥胖者反倒是最缺營養的人，因為愛吃不健康食物，維生素、蛋白質等營養缺乏，導致營養不良，使熱量無法代謝，脂肪堆積，讓身體發出飢餓訊息，再次吃進更多高熱量食物，進入惡性循環，因此建議換掉精緻澱粉及減醣、增加蔬菜量，以及多吃原型食物，打敗肥胖！

肥胖的人為什麼會營養不良？李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發影片提到，吃太好不表示營養，可以觀察到現今社會的肥胖者愛吃高熱量澱粉、精緻糖食物，肉、優質蛋白質以及菜等吃太少，導致維生素、礦物質、蛋白質、植化素缺乏，而出現營養不良。

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李婉萍進一步說明，因為吃不夠、營養不良，使熱量無法代謝，脂肪堆積，讓身體發出飢餓訊息，再次吃進更多高熱量食物，進入惡性循環，因此提供3招，避免營養不良，遠離肥胖：

●換掉精緻澱粉、減醣：如將平常愛吃的菠蘿麵包，改成糙米飯、五穀飯。

●增加蔬菜量：1餐至少2個拳頭的蔬菜、水果。

●多吃原型食物：少加工、醬料。

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