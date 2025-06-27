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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「鉀」15款蔬菜降血壓消水腫 營養師：加它吃更護心

2025/06/27 08:32

營養師舉例，菠菜、紅莧菜富含鉀、葉酸，有益於消水腫、護心；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師舉例，菠菜、紅莧菜富含鉀、葉酸，有益於消水腫、護心；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕重口味大餐極致美味，飽餐後臉和四肢就像麵包超人？營養師李婉萍表示，鈉攝取太多，水排不掉就容易水腫，因此可攝取富含鉀的食物幫助消水腫、降血壓，因此整理15款高鉀蔬菜，如青蔥、空心菜、菠菜等，助排鈉還能補充膳食纖維。此外，她建議，搭配富葉酸食物一起吃，護心效果更佳。

鉀離子改善水腫、抽筋

李婉萍在臉書專頁分享，當鈉攝取過多時，水排不掉就變水腫，這時需要鉀離子幫忙，2者結合排出體外，不只能消水腫，還改善血壓、疲累、心悸、抽筋、便秘、頻尿等問題。因此整理出15款高鉀蔬菜，不僅能有助排鈉，更富含膳食纖維，提升整體代謝循環！

營養師整理常見15款高鉀蔬菜。（圖取自李婉萍臉書）

營養師整理常見15款高鉀蔬菜。（圖取自李婉萍臉書）

烹煮撇步公開 想消水腫別煮太久

高鉀蔬菜怎麼吃效果最好？李婉萍指出，因鉀離子會在烹煮過程中流失，因此建議燙熟拌油吃。若為排鈉之用，不宜汆燙過久；相對地，腎臟不好、需要限鉀的朋友，記得要將蔬菜燙久一點。

李婉萍建議，鉀搭配葉酸一起吃，不只利於消水腫，還能降血壓、緩貧血、有益大腦、心臟，舉例來說，黑豆、豬肝、豬心、蛋黃、菠菜、紅莧菜、韭菜等屬於葉酸高的食材。尤其是菠菜、紅莧菜高鉀又高葉酸，若搭配牛肉拌炒，加碗豬肝、豬心湯，就會是補血又排納的營養料理。

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