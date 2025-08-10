自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

類風濕性關節炎患者福音 ROSA手術助擺脫困擾

2025/08/10 09:59

聖馬爾定醫院骨科部醫師林宗志說，膝關節炎是中老年人常見的病痛來源，類風濕性關節炎也是造成嚴重膝關節病變的主因之一。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院骨科部醫師林宗志說，膝關節炎是中老年人常見的病痛來源，類風濕性關節炎也是造成嚴重膝關節病變的主因之一。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕近80歲陳姓阿嬤，數年前因類風濕性關節炎接受左膝人工關節置換手術，因傷口疼痛與長期復健，讓她遲遲不敢再動右膝手術，日前到嘉義市聖馬爾定醫院接受ROSA機械手臂輔助膝關節置換手術，術後隔天便能自行下床行走，甚至不需助行器支撐，讓她直呼「這次真的輕鬆太多！」

陳阿嬤說，右膝蓋疼痛與無法彎曲的困擾，大幅影響生活品質，「真的忍到不行了，走路每一步都像在磨骨頭」，此次接受聖馬爾定建議，改採ROSA手術，對於術後感到滿意。

聖馬爾定醫院骨科部醫師林宗志說，膝關節炎是中老年人常見的病痛來源，除了一般熟知的退化性關節炎外，類風濕性關節炎也是造成嚴重膝關節病變的主要原因之一。

類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，會讓關節滑膜長期處於慢性發炎狀態，不僅引起關節腫脹與疼痛，隨病情惡化更可能侵蝕軟骨與骨頭，造成關節變形與功能喪失，嚴重影響患者日常生活。

聖馬爾定醫院骨科部醫師林宗志（右二）醫師運用ROSA手術，協助類風濕性關節炎患者擺脫長期膝蓋疼痛困擾。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院骨科部醫師林宗志（右二）醫師運用ROSA手術，協助類風濕性關節炎患者擺脫長期膝蓋疼痛困擾。（聖馬爾定醫院提供）

林宗志說，相較於傳統人工膝關節置換，ROSA手術不需要傳統術式的大腿骨髓內定位釘，可有效減少手術出血與術後大腿疼痛；藉由術前與術中即時精密的測量與規劃，手術過程無需進行軟組織鬆解或額外切割，能夠保留更多原有組織，減少術後不適與縮短恢復時間。

林宗志提醒，膝關節炎患者若有長期關節疼痛，及活動受限情況，應儘早就醫診治。尤其類風濕性關節炎容易造成對稱性的關節破壞，及早介入不僅能延緩惡化，也有助維持生活品質，ROSA手術已納入健保部分給付，讓患者可以獲得良好的治療品質，也能減輕經濟負擔。

