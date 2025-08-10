健康網》日本拳擊隕落2名將 醫：動顱手術搶命

日本拳擊好手浦川大將、神足茂利雙雙因急性硬腦膜下血腫不治。因血液聚集在硬腦膜與蜘蛛膜間空腔，通常以手術治療搶命。（取自浦川大將IG）

〔健康頻道／綜合報導〕日本拳擊界最黑暗的日子！繼日本好手28歲神足茂利因急性硬腦膜下血腫不治後，另一位同齡前輕量級拳王浦川大將，於9日手術後不治。義大醫院指出，常見於嚴重頭部外傷病人合併顱骨骨折，血腫會造成急速顱內壓上升。

最令日本拳擊迷痛心的是，這兩位選手都在2日的比賽中，雙雙倒下送醫去世，在激烈的搏鬥中，不可避免發生腦受傷。根據義大醫院「衛教資料」指出，血液聚集在硬腦膜與蜘蛛膜間空腔，通常以手術治療搶命。

硬腦膜上血腫通常有1/3病人無症狀或症狀輕微，可能在損傷後數小時內，出現意識改變的情形。據了解，浦川大將在比賽中，被對手重拳擊中，向後倒地時後腦著地，曾一度失去意識但在擔架抬離後短暫恢復還能對話。

義大醫院說，局部性腦損傷有腦挫傷、硬腦膜上血腫。一般來說，急性硬腦膜下血腫很多是外傷後2天內發生症狀，血腫會造成急速顱內壓上升。初期症狀較輕，但因血腫壓迫造成顱內壓上升，出現頭痛、嘔吐、意識不清、癲癇症狀。

急性硬腦膜下血腫送醫後，要經臨床神經學檢查、血管攝影檢查、腦波檢查，再來判斷是否進行急性顱內血腫移除手術、顱骨切除術、顱內壓監視導管留置與腦室引流手術。主要都是降低腦壓為主要策略方向。

若評斷採非手術治療，需注意以下幾點：

•密切監測意識狀態、生命徵象、觀察病人有無顱內壓升高徵象。

•保持呼吸道通暢，維持適當氧合防止腦部缺氧，必要時予以插管治療。

•限制水分及營養提供：水分限制有助於降低腦水腫，但營養不良會促使腦組織持續水腫。

•提供安全安靜的環境，減少刺激，必要時依病情給予止痛劑、鎮靜劑及肌肉鬆弛劑。

•監測體溫控制，文獻指出體溫每上升1℃會增加腦部10-13%代謝量。

•矯正電解質及凝血功能異常。

•預防癲癇與感染等併發症產生。

