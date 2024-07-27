健康網》孕婦不能泡三溫暖？ 醫：流產和準媽媽食衣住行無關

醫師指出，流產和準媽媽的食衣住行無關，不管是水震動、按摩池產生的振動都不可能導致流產；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間出現游泳池業者規範，「孕婦不能使用SPA、超音波、烤箱，蒸氣室、冷泉...恐影響胎兒甚至流產。」對此，禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，流產和準媽媽的食衣住行無關，不管是水震動、按摩池產生的振動都不可能導致流產。

準媽媽生命徵象穩定 胎兒就不被影響

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文指出，尊重業者定立合乎自身利益的規範，但錯誤的資訊必須被糾正。首先孕婦的新陳代謝確實和其他人略有不同，好比怕熱、容易喘、改變姿勢容易低血壓。但這些生理變化都是為了孕育新生命而產生，只要準媽媽的生命徵象穩定，胎兒就不可能被影響。

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例如後期因子宮變大壓迫到呼吸肌，讓準媽媽呼吸費力，喘到不行，但因爲肺臟功能正常，血氧及臍帶內氧氣濃度固定，胎兒一樣可以得到充沛的氧氣。

醫師指出，孕婦也可安全泡溫泉只要注意上下池的步伐避免跌倒，泡後補充水分即可；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

孕婦也可安全泡溫泉 注意避免跌倒

「不只是氧氣，子宮內的溫度也是恆定的。」烏恩慈解釋，孕婦也是人，是恆溫動物，核心體溫不會輕易被改變。因此日本早就修改溫泉法，表明孕婦也可安全泡溫泉（40度10分鐘）只要注意上下池的步伐避免跌倒，泡後補充水分即可。

烏恩慈強調，流產和準媽媽的食衣住行無關，不管是水震動、按摩池產生的振動都不可能導致流產，講得誇張一點，就算對著肚子沖也不可能流產。

烏恩慈說，泡澡、按摩、水療，不僅可紓緩孕期容易緊繃的肌肉，對改善失眠、焦慮也很有幫助，一般人可以做的SPA療程孕婦都可放心享受。真心想保護孕婦，就該從了解孕婦的生理變化與需求開始。

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