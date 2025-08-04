水喝太少、節省電費 8旬翁熱到心肌梗塞

禧舟診所院長高敏恆指出，1名83歲男子突然出現嚴重胸悶、喘不過氣，經緊急送醫，確診為心肌梗塞；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／高敏恆

83歲熊伯伯長年患有高血脂，也有膝蓋問題，近期因氣溫炎熱，熊伯伯擔心水喝太多必須頻繁上廁所，所以每天飲水量不到1000c.c.；此外，他生性節儉，即便已經感到悶熱不適，擔心開冷氣會導致高電費，便索性忍耐。長期下來，某天熊伯伯突然出現嚴重胸悶、喘不過氣，經緊急送醫，確診為心肌梗塞。

因為極端氣候之故，世界各地都被熱浪席捲，以往心肌梗塞被認為是冬天氣候轉冷才容易發生，但根據臨床上觀察，天氣爆熱時期（6-8月），急性心肌梗塞的人數也有一波高峰。

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電解質失衡引發心律不整

這是因為在炎熱的環境下，身體為了散熱，會加速血液循環，使周邊血管擴張，導致心跳加速，增加心臟的負擔。對於本身有心血管疾病（如高血壓、冠心症）或潛在風險的人來說，會讓心臟承受更大的壓力。大量流汗不僅流失水分，還會流失鈉、鉀、鎂等電解質，這些電解質對維持心臟正常功能相當重要，失衡可能引發心律不整。

此外，高溫會使人體大量出汗，如果沒有及時補充水分，會導致身體脫水。許多長輩因為不良於行，為了減少走動造成膝蓋疼痛的機會，也就少喝水，此舉很可能造成脫水，進而使血液變得更加黏稠，增加血液流動的阻力，進一步加重心臟負擔。同時，血液濃稠也會增加血栓形成的風險，這也是造成心肌梗塞的原因。

冷氣降溫可保護心臟

冷氣不僅能降溫，對於高風險族群來說，更是保護心臟、降低心肌梗塞發作風險的重要措施。然而，很多長輩為了節省電費而不開冷氣，當身體長時間處於高溫悶熱的環境中，會使體溫升高，進而對心臟造成負面影響，及提高脫水的風險。而在室內空調中因為不太會流汗，因此不太有口渴的感覺，但其實水分還是會不斷從體表流失，還是要記得補充水分。

建議民眾，在夏天若要避免心肌梗塞發生，在家可以打開門窗，增加空氣對流，選用高效率循環扇搭配變頻空調，更要增加水分補充，千萬不要等到口渴才喝水．或是可以將體表皮膚沾濕，增加體熱揮發等，都是有效讓身體降溫的方式。

若有三高慢性病，務必按時服藥，並穩定追蹤，才能避免憾事發生。

▲醫師替患者檢查胸悶等不適症狀；圖為情境照，圖中患者與本文無關。

▲心導管影像。（照片提供／禧舟診所院長高敏恆）

（作者為禧舟診所院長）

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