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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

手腕鼓起一顆小山丘？ 竟是腱鞘囊腫作祟！

2025/08/04 10:10

新竹臺大分院骨科醫師楊宗翰表示，「腱鞘囊腫」雖很常見且不是大麻煩，但面對關節附近的腫塊仍應就醫釐清。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院骨科醫師楊宗翰表示，「腱鞘囊腫」雖很常見且不是大麻煩，但面對關節附近的腫塊仍應就醫釐清。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕30歲的上班族陳小姐長期使用電腦，近日右手腕出現1顆小山丘般的突起，幾日未消腫且觸感緊實、隱隱作痛。她警覺有異，向新竹臺大分院生醫醫院竹北院區骨科部醫師楊宗翰求診，經詳細檢查是「腱鞘囊腫」，經門診抽吸治療處理後，症狀才獲得顯著改善。

楊宗翰說，「腱鞘囊腫」是手部常見的良性腫塊，好發於手腕、手指或腳踝等關節附近，這是因關節囊或腱鞘中的滑液累積所致，其大小會隨活動變化，但若壓迫到神經或肌腱會有局部壓痛、活動受限等不舒服的現象；常要做重複性手部動作的族群像：上班族、設計師或家庭主婦等很容易發生。

他說，如果囊腫沒有造成明顯困擾，可先觀察，因為部分囊腫會自行縮小或消退。如果囊腫影響日常活動或已經反覆復發，就得就醫處理。

就像前述的陳小姐，她所接受的「抽吸治療」，只是利用針筒把囊腫內的黏液抽出，可暫時緩解腫脹，也有助於診斷確認。只是囊壁仍留在體內，所以復發機率比較高。經常復發或症狀明顯者，一般醫師有可能建議進一步注射類固醇以減少發炎，或透過局部麻醉進行完整手術切除，以徹底處理病灶。

楊宗翰說，腱鞘囊腫大多為良性，但關節附近的腫塊也可能來自脂肪瘤、血管瘤、滑囊炎、痛風或其他軟組織腫瘤等。如果民眾發現手腕、手指或腳踝等部位出現異常腫塊，仍應交由專業醫師透過超音波等初步檢查釐清病因，才能正確判斷該如何處理。

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