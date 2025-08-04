接受5次血漿置換術 「格林巴利症候群」患者復健成功

復健患者使用上肢推舉器復健。（患者非新聞事件當事人，中榮灣橋分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕阿福（化名）接種疫苗後，罹患罕見的免疫性神經疾病「格林巴利症候群」，導致四肢末端麻木及肌力喪失，在接受治療後，在台中榮總灣橋分院復健科展開長期復健，復健團隊依據「最適挑戰」理念，為他量身打造分級訓練課程，阿福從需完全仰賴輪椅，到現在可獨立站立、行走提物及使用筷子用餐，甚至完成洗澡與穿脫衣物等日常自理動作。

灣橋分院復健科主治醫師林玫君表示，格林巴利症候群是一種自體免疫系統急性發炎所導致的周邊神經病變，可能從下肢開始蔓延至全身，引發癱瘓、感覺異常，甚至影響自律神經功能。雖然疾病本身可望完全康復，但病程初期常讓患者陷入無力與焦慮，因而關鍵在於早期復健治療。

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灣榮復健科主治醫師林玫君以「最適挑戰」復健理念，幫助格林巴利患者6個月重拾行走力與生活自立。

（中榮灣橋分院提供）

阿福在急性期治療中，接受了5次血漿置換術，病情逐漸穩定後，至灣橋分院復健科展開長期復健治療。

林玫君指出，復健團隊依據「最適挑戰」理念，結合物理與職能治療團隊，為阿福量身打造分級訓練課程，確保各階段訓練在能力範圍，又具有適當挑戰性，促使功能逐步恢復。

在物理治療方面，團隊運用「經皮電刺激」舒緩神經感覺異常，搭配登山機等多元運動設備，增強下肢肌力與動作協調，改善臀中肌穩定性、平衡能力與膝關節控制。進階階段使用懸吊系統結合跑步機進行步態訓練。

林玫君說，職能治療方面則針對阿福雙上肢功能、核心控制與生活功能進行強化，例如插針板能強化指節精細動作，幫助他順利完成如拿藥、挑魚刺、拿錢、翻紙等細部活動。

經過6個多月復健，目前阿福從需完全仰賴輪椅，到現在可獨立站立、行走提物、使用筷子用餐，甚至完成洗澡與穿脫衣物等日常自理動作，阿福的心情也隨著身體改善而開朗許多，重拾信心與生活節奏。

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