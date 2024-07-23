健康網》擠檸檬掌握「多汁3部曲」0浪費！ 切1半秒NG

農糧署分享「多汁3部曲」擠檸檬撇步，原汁0浪費；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日來杯檸檬水，好清爽！農糧署分享擠檸檬「多汁3部曲」撇步，首先先從1/3處切下4個邊，再將切下來的4個邊，對折擠出檸檬汁，中心以擰毛巾方式扭轉，擠出檸檬汁，多汁0浪費！

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，屏東、高雄為檸檬主要產地，其中屏東有來自大武山的好水，加上日照充足、溫度穩定等特色，適合檸檬生長，產量約占全台7成以上。想要擠出更多檸檬汁，可以依照「多汁3部曲」步驟進行：

請繼續往下閱讀...

●切4刀：從1/3處切下4個邊。

●對折擠：切下來的4個邊，對折擠出檸檬汁。

●扭轉心：中心以擰毛巾方式扭轉。

農糧署推薦2種風味的檸檬製品，首先，若想製作檸檬水，可用檸檬1顆、水1300c.c.的比例稀釋調整；或是用檸檬2顆、氣泡飲1000c.c.比例調整，加入生薑泥，增添風味，製作薑汁檸檬氣泡飲飲用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法