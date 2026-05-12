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護師節表揚護理典範 醫院加薪6.1％、加碼簽約金留才
〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天（5/12）是國際護師節，苗栗縣頭份為恭醫院舉辦慶祝活動，表揚醫院9位護理楷模及由病人票選產生的32位「親善天使」。此外，護理人力為留住護理人才，為恭醫院也自今年2月起調整護理人員薪資6.1％，並將實施簽約金優化制度。
為恭醫院院長李文源表示，護理楷模中，護理長陳怡如長期致力於臨床品質改善與創新照護推動，並推動母嬰親善及兒童傷害防制等工作，展現護理專業於臨床與管理上的整合能力。此外，由病人票選產生的32位「親善天使」，也真實呈現護理人員在照護過程中的細膩觀察與溫暖陪伴，具體落實以病人為中心的照護精神。
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護理部主任李玉清表示，護理是一項結合專業與同理心的工作，為恭醫院自今（2026）年2月起調整護理人員薪資6.1％，並將實施簽約金優化制度，兩年提升至12萬元、三年期提高至24萬元，同時配合深耕計畫，規劃5年內導入27台照護及搬運機器人，以降低臨床人力負荷，提升工作效率與照護品質。
李文源進一步指出，護理工作是醫療體系的重要基石，去年為恭醫院新進護理人員留任率達83％，離職率僅8.9％，在整體環境中相當不容易。未來醫院將持續深化護理專業發展與人文照護，並結合制度支持與健康職場政策，打造兼具專業成長與身心支持的工作環境，提供更優質的醫療服務，守護民眾健康，朝向健康醫院與幸福職場的願景持續邁進。
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