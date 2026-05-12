護師節表揚護理典範 醫院加薪6.1％、加碼簽約金留才

今天（5/12）是國際護師節，苗栗縣頭份為恭醫院舉辦慶祝活動，表揚醫院9位護理楷模及由病人票選產生的32位「親善天使」。（為恭醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天（5/12）是國際護師節，苗栗縣頭份為恭醫院舉辦慶祝活動，表揚醫院9位護理楷模及由病人票選產生的32位「親善天使」。此外，護理人力為留住護理人才，為恭醫院也自今年2月起調整護理人員薪資6.1％，並將實施簽約金優化制度。

為恭醫院院長李文源表示，護理楷模中，護理長陳怡如長期致力於臨床品質改善與創新照護推動，並推動母嬰親善及兒童傷害防制等工作，展現護理專業於臨床與管理上的整合能力。此外，由病人票選產生的32位「親善天使」，也真實呈現護理人員在照護過程中的細膩觀察與溫暖陪伴，具體落實以病人為中心的照護精神。

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護理部主任李玉清表示，護理是一項結合專業與同理心的工作，為恭醫院自今（2026）年2月起調整護理人員薪資6.1％，並將實施簽約金優化制度，兩年提升至12萬元、三年期提高至24萬元，同時配合深耕計畫，規劃5年內導入27台照護及搬運機器人，以降低臨床人力負荷，提升工作效率與照護品質。

李文源進一步指出，護理工作是醫療體系的重要基石，去年為恭醫院新進護理人員留任率達83％，離職率僅8.9％，在整體環境中相當不容易。未來醫院將持續深化護理專業發展與人文照護，並結合制度支持與健康職場政策，打造兼具專業成長與身心支持的工作環境，提供更優質的醫療服務，守護民眾健康，朝向健康醫院與幸福職場的願景持續邁進。

今天（5/12）是國際護師節，苗栗縣頭份為恭醫院舉辦慶祝活動，表揚醫院9位護理楷模及由病人票選產生的32位「親善天使」。（為恭醫院提供）

為恭醫院院長李文源讚揚護理人員在第一線展現的專業能力與奉獻精神。（為恭醫院提供）

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