健康網》一滴血驗50種癌非萬靈丹 醫揭最大盲點：找到癌症還不夠

AI抽血驗癌，可能是未來癌症醫學的重要方向。胸腔專科醫師黃軒指出，應做為輔助工具，不能取代傳統篩檢；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕一滴血可以驗出50種癌症？胸腔專科醫師黃軒指出，「多癌種早期偵測（MCED, Multi-Cancer Early Detection）」的血液檢查正在快速爆紅，但遺憾的是，提早發現癌症，並不代表能降低死亡率。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，很多人都很期待，未來不用再做那麼多檢查，只要抽血就能早期抓出癌症病灶。但是在2024年《JAMA》期刊則提出，，「檢查提早發現癌症，不代表真的能降低死亡率」。

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黃軒又指出，目前最有名的癌症抽血檢查，Grail推出的Galleri test，它利用AI、游離DNA及DNA甲基化，去分析血液中是否存在癌症訊號，如果有異常情況，系統甚至會推測，癌症可能來自哪個器官。於是英國NHS與Galleri做了一項超過14萬人的大型隨機試驗。結果並沒有因早期發現，而改變結局，某些癌症即使提早發現，生存率也未必改善。

在2024年《JAMA》期刊的分析更進一步，黃軒指出，「癌症分期提前」與「死亡下降」之間，不同癌症差異很大。比方，卵巢癌可能有幫助，至於攝護腺癌則幫助有限。大腸癌卻是關聯不如想像強。

黃軒指出，生科醫學愈來愈進步，但若有些人做了這種昂貴抽血後，反而忽略真正有效的傳統篩檢，不再做大腸鏡、乳房攝影、子宮頸抹片，更不做低劑量肺部CT，那這樣反而更危險。他認為，這一滴血檢查，只能做為「輔助工具」而不是取代傳統癌症篩檢。

黃軒提醒，AI抽血驗癌，可能是未來癌症醫學的重要方向。但現階段，醫學界真正想知道的並不是「能不能找到癌症」；而是要「找到之後，病人是否真的活得更久」。

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