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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不是少吃就長壽！ 116歲人瑞1心態藏秘訣：比吃更重要

2026/05/12 08:13

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，國外研究發現，擁有自主感者，低壓且能依自己意思生活，其實是比飲食習慣更強的長壽預測因子；情境照。（圖取自freepik）

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，國外研究發現，擁有自主感者，低壓且能依自己意思生活，其實是比飲食習慣更強的長壽預測因子；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了追求健康長壽，或選擇規律運動，或認真控制飲食，但或許這並非是長壽的真正關鍵。對此，鄰好西醫診所醫師李思賢表示，目前在世最長壽的人瑞是英國老婦人Ethel Caterham，116歲的她，分享長壽秘訣時表示，「我從不和人爭論，我聆聽，然後按照自己的意思去做。」根據追蹤10萬人的1項研究也發現，擁有自主感者，其實是比飲食習慣更強的長壽預測因子。

擁有自主感更勝飲食習慣

李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，Ethel Caterham是地球上目前有證據可查、在世最長壽者。1909年出生於英格蘭的Ethel Caterham，97歲才停止開車，百歲後仍打橋牌，110歲時雖感染新冠肺炎，也平安康復了。

李思賢提及，當媒體詢問Ethel Caterham長壽秘訣，她只說了一句：「我從不和人爭論，我聆聽，然後按照自己的意思去做。」這句話的背後，其實有著扎實的代謝科學。

慢性壓力恐加速細胞衰老

李思賢表示，代謝生理學家Ben Bikman指出，慢性心理壓力會讓皮質醇（cortisol）長期偏高，直接拮抗胰島素，進而製造胰島素阻抗（insulin resistance）。你沒有吃錯東西，只是每天讓自己的神經系統處於備戰狀態。2024年刊登於《Frontiers in Aging》的系統性回顧也確認，慢性壓力是獨立且可量化的老化加速因子，會加速端粒縮短、促進細胞衰老（cellular senescence）。

低壓力、高自主節奏助長壽

李思賢說，另一個關鍵是：她強調「按自己意思去做」。2019 年《PNAS》追蹤10萬人的研究發現，自主感（locus of control）是比飲食習慣更強的長壽預測因子。將Ethel Caterham和之前曾提過的長壽人瑞比一比，Jeanne Calment活到122歲、每週吃近1公斤巧克力；Richard Overton活到112歲、每天雪茄加威士忌。3人飲食型態各有不同，但幾乎在他們身上都看得到同一件事：長期維持低壓力、高自主的生活節奏。

李思賢提醒，慢性心理壓力對代謝的傷害，其實不亞於每天多吃一份炸薯條，只是它沒有熱量標示，所以很多人選擇忽視它。並強調，如果飲控造成很大壓力，就別飲控了；「按自己意思去做」，這可能是Ethel Caterham給出的，最低調也最精準的長壽處方。

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