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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》抗老不用狂健身！ 研究揭每天7分鐘 健康壽命多1年

2026/05/12 06:14

永越健康管理中心主治醫師唐雲華表示，研究指出，每天僅需投入7分鐘時間，在睡眠、運動等3個領域同時做出「極微小」的改善，長期下來就能產生巨大長壽紅利；情境照。（圖取自freepik）

永越健康管理中心主治醫師唐雲華表示，研究指出，每天僅需投入7分鐘時間，在睡眠、運動等3個領域同時做出「極微小」的改善，長期下來就能產生巨大長壽紅利；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康逆齡是許多人追求的目標，但未必需要為此整天狂健身。永越健康管理中心主治醫師唐雲華表示，據國外研究指出，日常生活每天僅需投入7分鐘時間，在睡眠、運動與飲食這3個領域同時做出「極微小」的改善，長期下來，就能產生巨大的長壽紅利，換取約1年的健康壽命。

唐雲華於臉書粉專「唐雲華醫師 健康逆齡Go」發文表示，為了追求健康，很多人選擇每天上健身房2小時，或是過著苦行僧般的節食生活。不過，最新醫學研究給了人們振奮人心的答案：只要持續微小的改變，就有機會累積長壽紅利。

3個微行動啟動抗老

唐雲華提及，根據《刺胳針》（The Lancet）子刊與《科學人》（Scientific American）發表的最新研究，科學家發現，每天僅需投入約7分鐘時間的微調整，在睡眠、運動與飲食等3個領域，同時做出「極微小」的改善，長期累積下來，便能換取約1年的健康壽命。日常生活中實際執行的內容，包括：多睡5分鐘多流汗2分鐘多吃半份原型食物只要做到這些看似不起眼的「微行動」，便能啟動身體系統抗老的關鍵鑰匙。

實行6大面向一次看

唐雲華表示，執行這7分鐘看似微不足道的微行動，不需要明天就變成超人，若一開始難以全面做到，建議可從以下6個面向，選擇一項開始：

適量運動2分鐘：快走2分鐘，心跳微快就很有效。

精準均衡營養：把含糖飲料換成一杯白開水。

腸道菌叢平衡：早餐加一匙無糖優格，養好益生菌。

優化荷爾蒙：讓專業諮詢幫你找回身體的指揮官。

生理時鐘規律：每晚提早5分鐘上床睡覺。

正念紓壓：閉上眼，進行3次深長呼吸。

唐雲華強調，「老得健康、老得酷、老得美、老得帥」不是口號，而是每一天7分鐘的微小堅持，切勿因為覺得改變太少就不去做。在抗老的路上，持續的小改變，往往遠比「短暫的大衝刺」更強大。

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