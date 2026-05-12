「多一點」溫暖！白衣天使陳湘郁 主動幫身心患者剪髮、沐浴

彰濱秀傳醫院精神科護理長陳湘郁表，主動帶領團隊為患者進行剪髮與沐浴來打理外表。（彰濱秀傳醫院提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱秀傳醫院精神科護理長陳湘郁，認為不少患者因為缺少家庭支持，可能連帶個人清潔與外表打理都成問題，因此，她帶領團隊幫忙患者剪髮、沐浴與身體清潔，還會主動與其它單位合作，幫忙找工作，讓患者找回自信與尊嚴，在護理工作之餘的「多一點」付出，在今（2026）年慶祝512國際護師節獲得院方表揚。

彰濱秀傳醫院表示，陳湘郁不只做好護理工作，最特別的是，她看到患者對於清潔、打理門面有困難時，就會主動幫忙，她認為「改變就從打理自己開始」，帶領團隊幫患者剪頭髮、沐浴及身體清潔，當外表看起來乾淨清爽，整個人就會有精神，也會對自己產生自信。

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院方指出，陳湘郁也會積極幫患者找工作，在工作環境中，讓患者回到社會軌道，才能在出院後讓生活穩定有重心，主動與跨團隊合作，不只患者與家屬都感動，連醫護人員看到陳湘郁在工作中，在盡責的護理工作之餘的「多一點付出」，也非常肯定。

彰濱秀傳護理部主任吳美娟表示，今年表揚34位護理人員，還有教學督導柯惠文、護理組長朱芸嫻等人，護理工作不只是醫療，更是一份在專業中，能夠傳遞溫度的專業工作。

彰濱秀傳醫院精神科護理長陳湘郁表，主動帶領團隊為患者進行剪髮與沐浴來打理外表。（彰濱秀傳醫院提供）

彰濱秀傳醫院表揚優秀護理人員，期待在專業中能夠傳遞溫暖。（彰濱秀傳醫院提供）

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