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健康 > 心理精神

過勞不是突然倒下！ 中醫曝腦溢血前「身體早有警告」

2026/05/12 09:17

翰鳴堂中醫診所醫師徐瑋憶提醒，「過勞」往往不是突然倒下，而是身體長期透支後，一點一滴累積出的結果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

翰鳴堂中醫診所醫師徐瑋憶提醒，「過勞」往往不是突然倒下，而是身體長期透支後，一點一滴累積出的結果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕近日旅宿業傳出震撼消息，承億集團創辦人暨承億建設、承億文創董事長戴俊郎因多發性腦溢血離世，享年54歲，引發外界對高壓工作與健康問題的關注。中醫師提醒，許多人以為自己只是「太累」，但其實身體早已發出警訊，若長期忽視頭痛、失眠、胸悶、肩頸緊繃等症狀，恐增加腦血管疾病風險。

翰鳴堂中醫診所醫師徐瑋憶表示，現代人長時間處於高壓工作環境，尤其企業經營者、主管階層或責任感重的人，往往習慣把工作擺在第一位。長期熬夜、睡眠不足、精神緊繃，再加上飲食不規律與缺乏休息，會讓身體持續處於高耗損狀態。

徐瑋憶指出，從中醫角度來看，這類情況容易造成「氣血失衡」、「肝陽過旺」以及「陰虛火旺」等問題，進一步影響血管穩定性與循環功能。許多人以為自己只是累，但其實身體早已發出警訊，像是經常頭痛、頭脹、肩頸緊繃、胸悶、心悸、容易暴怒、失眠、多夢、疲倦卻睡不深，甚至出現記憶力下降與注意力不集中，都可能代表身體已經進入過勞狀態。

她表示，尤其當長期疲勞合併高血壓、高血脂或肥胖問題時，更容易增加腦血管疾病風險。中醫認為「勞則耗氣」，過度工作最直接傷害的，就是人體的氣血運行。當一個人長期處於高壓狀態，身體會不斷消耗能量去維持運作，看似還能撐住，其實內部早已開始失衡。

徐瑋憶說，有些人白天精神亢奮、工作效率高，但到了晚上卻無法真正放鬆，大腦持續緊繃，久而久之便容易影響自律神經與心腦血管健康。現在社會最大的問題之一，就是大家太習慣「硬撐」，很多人即使疲累，仍然靠咖啡、提神飲料或意志力繼續工作，甚至把熬夜當成努力的象徵。

不過，她提醒，睡眠其實是身體修復的重要時間，若長期缺乏深層休息，氣血無法恢復，便容易形成慢性耗損。這種耗損初期可能只是疲勞感增加，但長期下來，卻可能演變成重大疾病。

除了工作壓力之外，情緒壓力也是重要因素。徐瑋憶表示，中醫認為情緒與五臟運作密切相關，長期焦慮、憤怒、壓抑或責任過重，都會讓身體持續處於緊繃狀態，造成血壓波動與循環異常。尤其不少高成就族群，往往習慣把情緒藏起來，外表看似冷靜，其實內心長期處於高壓，這也是現代人容易忽略的健康危機。

徐瑋憶提醒，真正的健康不是「還撐得住」，而是身體能否長期穩定運作。預防過勞與腦血管疾病，最重要的並不是等到生病後才治療，而是學會調整生活節奏，包括維持規律睡眠、避免長期熬夜、適度運動、減少過度工作，以及建立正常休息習慣，都比事後補救來得重要。

她表示，現代人追求成功與成就無可厚非，但健康永遠是人生最重要的資本。當身體開始出現疲勞與警訊時，不應再選擇忽視，而是要懂得適時停下腳步，因為很多重大疾病並不是突然發生，而是長期過度勞累後，身體所發出的最後警告。

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