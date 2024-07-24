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健康網》妊娠糖尿病飲食5原則 營養師：白飯換這些更高纖

2024/07/24 09:29

營養師提醒，妊娠糖尿病患者每天仍要吃足175克醣類。建議可以將白飯改成更高纖的五穀飯或糙米飯、紅藜；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕期間，孕婦過高的血糖會通過胎盤影響胎兒，可能造成胎兒過大、低血糖、黃疸等風險。營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍 營養師」發文指出，妊娠糖尿病患者，應遵守5點飲食原則：每天醣類至少吃足175公克、多吃含豐富纖維蔬果、適量攝取脂肪、足夠水分、遵照醫囑補充點心。其中提到，攝取醣類可用五穀飯或糙米飯、紅藜代替白米飯，增加纖維量。

●醣類要吃足（複合性高纖醣類為主）：每天至少175公克，以免過於飢餓導致酮酸中毒；但須分布於各餐攝取，以免進食後血糖過高。可用五穀飯或糙米飯、紅藜代替白米飯；少吃蛋糕、甜甜圈、冰淇淋、餅乾、巧克力、鬆餅或飲料等精製糖；另要注意牛奶也是含醣食物，建議每日1到2杯（每杯240c.c.）即可。

●多吃含豐富纖維的蔬果：可延緩血糖的升高，其中蔬菜可放心吃，注意烹調時選用植物油為主；水果建議1天2碗（250c.c.），高纖的芭樂、木瓜、奇異果都不錯，記得不可用果汁取代水果。

●脂肪攝取宜適量：油脂雖不會直接影響血糖，但過量仍會造成胰島素抗性和肥胖等，間接影響血糖，除避免油炸、油煎料理，也應盡量少吃肥肉、動物皮和加工食品（看不出原始樣貌的食物，如香腸、貢丸、臘肉、罐頭等）。

●每日攝取足夠水分：每公斤體重應攝取30到35c.c.水分，有助血糖維持穩定，並預防便秘。

遵照醫囑補充點心：若是妊娠糖尿病有打胰島素，正餐之外是否需吃點心要依照醫生和營養師的指示，避免過多影響血糖，過少導致低血糖。若只是血糖高需要飲食控制者，建議不必額外補充點心，避免攝取過量不利於血糖控制。

李婉萍提醒，孕媽咪們若在懷孕期間出現高血糖現象，除接受醫師及營養師的治療與建議外，產後可以回到新陳代謝科或是家醫科持續追蹤血糖，並做好體重管理。

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