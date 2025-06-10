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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠高峰提前到！ 單週就診破7萬人次 30多歲男染疫死亡

2025/06/10 14:41

疾管署副署長羅一鈞表示，新冠疫情增幅已趨緩，預估提前於上週達高峰。（資料照）

疾管署副署長羅一鈞表示，新冠疫情增幅已趨緩，預估提前於上週達高峰。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（10日）公布，上週新冠就診突破7萬人次，較前一週增加9.3%，但增幅已趨緩，預估提前於上週達高峰，本週起可望持平或開始下降。不過，新冠重症新增166例、死亡新增25例，均為今年單週新高，其中1名30多歲男性死亡，為今年最年輕死亡個案。

疾管署副署長羅一鈞表示，上週新冠就診達7萬0182人次，但較原預估減少4成，10至19歲更已反轉下降8.7%，推估是端午節前後民眾配合口罩、疫苗等防疫措施，使疫情快速收斂已提前於上週達高峰，本週起可望持平或開始下降。

羅一鈞指出，此波新冠疫情高峰7萬人次，為去年夏季疫情高峰13.2萬人次的一半左右，對醫療量能的影響明顯減輕，但相較於0至49歲各年齡層住院人次均已下降，50至64歲和65歲以上住院人次仍分別增加51.1%與6.2%，顯示50歲以上中重症風險仍高。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上週新冠重症新增166例、死亡新增25例，其中死亡個案年齡介於30多歲至90多歲，88%未接種JN.1疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說明，最年輕死亡的30多歲男性，沒有潛在疾病史，但也從未接種新冠疫苗。個案今年5月下旬陸續出現喉嚨痛與全身痠痛，症狀持續1週自行快篩呈新冠陽性，到醫院被懷疑心肌炎收治於加護病房，後續卻因個人因素選擇出院返家休養，然而出院3天未改善再次掛急診住院，由於精神狀態改變，被診斷為新冠感染後併發腦炎，使用呼吸器並轉到加護病房，後續併發敗血性休克及多重器官衰竭，給予抗病毒藥物與單株抗體治療仍惡化，最後不幸在住院10天左右、6月上旬死亡。

今年累計本土新冠病例106例死亡，65歲以上長者占83%，具潛在病史者占86.8%，未接種JN.1疫苗者占88.7%。

另外，羅一鈞提到，新冠疫苗打氣再上升，上週7.2萬人次接種為今年單週新高，目前仍有298.3萬劑可供全民接種，而因應明起將開放65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等3類對象，實施第2劑疫苗間隔縮短為2個月以上，今已配送10萬劑至各縣市。

至於新冠藥物庫存充足，羅一鈞指出，目前仍有瑞德西韋19.5萬劑、倍拉維41.5萬人份、莫納皮拉韋7047人份、XOCOVA（舒冠效）4934人份。

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