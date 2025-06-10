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邱泰源提「從根本解決」醫療體系問題 醫師公會力挺改革正確

2025/06/10 18:06

衛福部長邱泰源昨日在立法院答詢時強調，要從根本來解決醫療體系的問題，醫師公會全聯會今（10日）發表聯合聲明表示，改革方向正確全力支持。（資料照）

衛福部長邱泰源昨日在立法院答詢時強調，要從根本來解決醫療體系的問題，醫師公會全聯會今（10日）發表聯合聲明表示，改革方向正確全力支持。（資料照）

〔記者劉力仁／台北報導〕面對近來急重症醫護人力短缺、醫界出走潮等醫療困境，衛福部長邱泰源昨日在立法院答詢時強調，「要從根本來解決醫療體系的問題，讓人民更健康，盡量不要生病」，引發國民黨立委陳菁徽抨擊，質疑此言論有卸責之嫌。對此，醫師公會全聯會今（10日）發表聯合聲明表示，部長邱泰源長期帶領醫界推動改革，其關注基層、堅持預防為先的立場一向明確，遺憾發言遭斷章取義。醫界將持續全力支持賴總統「健康台灣」政策，推動從源頭改善醫療體系壓力。

近年醫療人力壓力加劇，根據急診醫學會統計，今年截至目前已有66名急診主治醫師離職，全年恐突破百人，與同期間專科通過人數不足百人形成反差。陳菁徽昨在立院質詢時痛批政府改革乏力，呼籲衛福部正視問題。部長邱泰源表示，盼從根本來解決醫療體系問題，讓人民更健康、盡量不要生病。然而此一說法卻引來抨擊。

對此，醫師公會今發聲明指出，「治病於未然」是當代醫療發展的主軸之一。亦是衛福部、健康台灣重要的改革方向。聲明內文提到，透過健康教育、定期健檢與生活習慣改善，能從源頭減少疾病風險、降低重症比率，對於已承壓的醫療體系是一種正面改革方向。

聲明更指出，強化預防並不等於忽視醫療照護，而是在有限資源下尋求長遠均衡。醫界也認為，同步改善第一線的工作條件、加速制度改革，「才能真正留住醫護人力，守住台灣醫療底線」。

聲明亦強調，邱泰源為前醫師公會全聯會理事長，長期關注健保制度與醫療勞動條件，深知醫護第一線的困境與挑戰，始終帶領醫界並肩努力。其論述核心在於推動健康促進、預防優先的改革理念，正與醫師出身的賴總統推動「健康臺灣」的政策目標完全符合，皆為仁醫之心。未來全力支持賴總統推動的各項醫療改革措施，實現健康台灣。

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