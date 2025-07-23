自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》運動逆轉糖尿病關鍵 學者：天天30分鐘刺激代謝

2025/07/23 11:02

洪泰雄指出，研究與臨床觀察都發現，運動不僅能提升胰島素敏感度、協助血糖穩定，更能打破糖尿病帶來的虛弱與惡性循環。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，研究與臨床觀察都發現，運動不僅能提升胰島素敏感度、協助血糖穩定，更能打破糖尿病帶來的虛弱與惡性循環。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到糖尿病，多數人第一時間想到是「控制飲食」與「規律服藥」，但真正能翻轉疾病、減少藥物依賴的關鍵，其實是運動。營養學者洪泰雄在臉書發文指出，研究與臨床觀察都發現，運動不僅能提升胰島素敏感度、協助血糖穩定，更能打破糖尿病帶來的虛弱與惡性循環，讓身體重新回到代謝正軌。每天20到30分鐘的運動，可能就是讓血糖下降、體能回升，甚至逆轉糖尿病前期的關鍵。

洪泰雄分享為何運動重要的3大核心原因：

增強胰島素敏感度

運動時，身體會提升肌肉細胞對胰島素的反應能力，也就是所謂的「胰島素敏感度」。當胰島素敏感度變好時，身體就不需要分泌大量胰島素，也能有效將血糖送進細胞當作能量使用。這代表血糖更穩定，胰臟壓力減少，長期下來甚至有機會減少藥物劑量或逆轉糖尿病前期。

幫助消耗多餘糖分 防止轉成脂肪

吃進去的碳水化合物如果沒被消耗掉，就會轉化成肝醣儲存，超過的還會變成脂肪堆積在肝臟、內臟與皮下組織。而運動正好是最有效的「糖分使用機制」。無論是走路、游泳還是重量訓練，都能讓肌肉消耗血糖作為能量來源。不只能防止脂肪堆積，還能改善脂肪肝與三酸甘油脂過高的問題，對於代謝症候群的控制也非常有幫助。

打破惡性循環 開啟良性循環

糖尿病會讓人覺得疲憊、虛弱，進而少動，結果血糖更高、體重更重。這就是所謂的「惡性循環」：高血糖 ➝ 無力 ➝ 不想動 ➝ 更胖 ➝ 血糖更高。而只要開始做適度的運動，就能翻轉這個局面：運動 ➝ 體重減輕 ➝ 血糖改善 ➝ 體能上升 ➝ 更能持續運動。這是一個強大的正向循環，很多成功控制糖尿病的人，都是從每天一點點簡單的運動開始，例如飯後散步、快走30分鐘、甚至居家伸展。

洪泰雄補充，糖尿病並不只是「不能吃糖」那麼簡單，而是與胰島素的調控和能量代謝息息相關。運動，就是刺激這些代謝系統最自然、最無副作用的方式。只要每天願意花20～30分鐘活動筋骨，你會發現，不只是血糖變好，整個人都精神了起來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中