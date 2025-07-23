健康網》運動逆轉糖尿病關鍵 學者：天天30分鐘刺激代謝

洪泰雄指出，研究與臨床觀察都發現，運動不僅能提升胰島素敏感度、協助血糖穩定，更能打破糖尿病帶來的虛弱與惡性循環。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到糖尿病，多數人第一時間想到是「控制飲食」與「規律服藥」，但真正能翻轉疾病、減少藥物依賴的關鍵，其實是運動。營養學者洪泰雄在臉書發文指出，研究與臨床觀察都發現，運動不僅能提升胰島素敏感度、協助血糖穩定，更能打破糖尿病帶來的虛弱與惡性循環，讓身體重新回到代謝正軌。每天20到30分鐘的運動，可能就是讓血糖下降、體能回升，甚至逆轉糖尿病前期的關鍵。

洪泰雄分享為何運動重要的3大核心原因：

增強胰島素敏感度

運動時，身體會提升肌肉細胞對胰島素的反應能力，也就是所謂的「胰島素敏感度」。當胰島素敏感度變好時，身體就不需要分泌大量胰島素，也能有效將血糖送進細胞當作能量使用。這代表血糖更穩定，胰臟壓力減少，長期下來甚至有機會減少藥物劑量或逆轉糖尿病前期。

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幫助消耗多餘糖分 防止轉成脂肪

吃進去的碳水化合物如果沒被消耗掉，就會轉化成肝醣儲存，超過的還會變成脂肪堆積在肝臟、內臟與皮下組織。而運動正好是最有效的「糖分使用機制」。無論是走路、游泳還是重量訓練，都能讓肌肉消耗血糖作為能量來源。不只能防止脂肪堆積，還能改善脂肪肝與三酸甘油脂過高的問題，對於代謝症候群的控制也非常有幫助。

打破惡性循環 開啟良性循環

糖尿病會讓人覺得疲憊、虛弱，進而少動，結果血糖更高、體重更重。這就是所謂的「惡性循環」：高血糖 ➝ 無力 ➝ 不想動 ➝ 更胖 ➝ 血糖更高。而只要開始做適度的運動，就能翻轉這個局面：運動 ➝ 體重減輕 ➝ 血糖改善 ➝ 體能上升 ➝ 更能持續運動。這是一個強大的正向循環，很多成功控制糖尿病的人，都是從每天一點點簡單的運動開始，例如飯後散步、快走30分鐘、甚至居家伸展。

洪泰雄補充，糖尿病並不只是「不能吃糖」那麼簡單，而是與胰島素的調控和能量代謝息息相關。運動，就是刺激這些代謝系統最自然、最無副作用的方式。只要每天願意花20～30分鐘活動筋骨，你會發現，不只是血糖變好，整個人都精神了起來。

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