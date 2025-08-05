自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》預防慢性腎病惡化 營養師授逆轉「腎」6飲食

2025/08/05 08:31

營養師高敏敏表示，腎臟功能退化時最好限制鉀攝取量，可以吃蓮霧、芭樂、木耳等低鉀蔬果；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏表示，腎臟功能退化時最好限制鉀攝取量，可以吃蓮霧、芭樂、木耳等低鉀蔬果；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕談到慢性腎臟病，經常會稱它為「隱形殺手」。營養師高敏敏於臉書專頁發文分享預防慢性腎臟病惡化的6個飲食方針，包括攝取蓮霧或芭樂等低鉀蔬果、低蛋白飲食、吃豆製品等植物性蛋白質、減少鹽分、食用植物油、適量飲水等。

高敏敏表示，許多人在腎臟病初期會忽略照護，一不小心就惡化，導致後半生得依靠透析來維持生活。所以對於初期病患，「儘早治療＋預防惡化」是避免透析的關鍵。預防的部分，她以飲食及生活習慣兩方面做說明：

6飲食關鍵 勿過量飲水

●低鉀蔬果：腎臟功能退化時，會導致鉀離子代謝能力降低，建議飲食優先選擇低鉀蔬果，例如蓮霧、芭樂、木耳、冬瓜；此外，高敏敏指出，蔬菜經過烹煮後會產生很多鉀離子留在湯裡，因此，吃蔬菜時最好避免喝湯。

●低蛋白飲食：攝取過多蛋白質容易造成腎臟負擔，雖說初期不需要「低蛋白飲食」，但還是建議適量攝取即可，實際需攝取的蛋白質會因為體重、病況而有所不同，建議先詢問醫師或營養師再食用。

●優先選植物性蛋白質：植物性蛋白質對於腎臟的負擔較小，例如豆類、豆製品、堅果；相反，動物性蛋白質會使腎臟過度運作而產生「蛋白尿」。

營養師高敏敏指出，植物性蛋白質對於腎臟的負擔較小，例如堅果類；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，植物性蛋白質對於腎臟的負擔較小，例如堅果類；示意圖。（圖取自freepik）

●減少鹽分：慢性腎臟病患攝取過多鹽分易導致腎臟負擔大，甚至高血壓，因此建議限制鈉的攝取，維持血壓、體液的調節。

●選擇植物油：熱量攝取不足的時候，身體會消耗肌肉來產生能量，會提高尿毒症風險，建議用植物油烹調料理，維持人體所需的熱量。

●控制飲水量：腎臟病的飲水量是會根據身高、體重、病情、生活習慣有所增減，雖說不用「限水」，但也不要過量飲水，因此建議先詢問醫師或營養師，再評估合適的飲水量。

除了飲食之外，高敏敏也建議日常生活中要做到5件事，方能預防慢性腎臟病惡化，像是定期回診檢查，追縱病情、培養規律運動習慣，維持腎臟氧氣量、避免菸酒，減少腎臟負擔、不熬夜，維持腎臟正常代謝毒素、保持好心情，正向面對病情，掌握人生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中