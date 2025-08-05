健康網》預防慢性腎病惡化 營養師授逆轉「腎」6飲食

營養師高敏敏表示，腎臟功能退化時最好限制鉀攝取量，可以吃蓮霧、芭樂、木耳等低鉀蔬果；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕談到慢性腎臟病，經常會稱它為「隱形殺手」。營養師高敏敏於臉書專頁發文分享預防慢性腎臟病惡化的6個飲食方針，包括攝取蓮霧或芭樂等低鉀蔬果、低蛋白飲食、吃豆製品等植物性蛋白質、減少鹽分、食用植物油、適量飲水等。

高敏敏表示，許多人在腎臟病初期會忽略照護，一不小心就惡化，導致後半生得依靠透析來維持生活。所以對於初期病患，「儘早治療＋預防惡化」是避免透析的關鍵。預防的部分，她以飲食及生活習慣兩方面做說明：

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6飲食關鍵 勿過量飲水

●低鉀蔬果：腎臟功能退化時，會導致鉀離子代謝能力降低，建議飲食優先選擇低鉀蔬果，例如蓮霧、芭樂、木耳、冬瓜；此外，高敏敏指出，蔬菜經過烹煮後會產生很多鉀離子留在湯裡，因此，吃蔬菜時最好避免喝湯。

●低蛋白飲食：攝取過多蛋白質容易造成腎臟負擔，雖說初期不需要「低蛋白飲食」，但還是建議適量攝取即可，實際需攝取的蛋白質會因為體重、病況而有所不同，建議先詢問醫師或營養師再食用。

●優先選植物性蛋白質：植物性蛋白質對於腎臟的負擔較小，例如豆類、豆製品、堅果；相反，動物性蛋白質會使腎臟過度運作而產生「蛋白尿」。

營養師高敏敏指出，植物性蛋白質對於腎臟的負擔較小，例如堅果類；示意圖。（圖取自freepik）

●減少鹽分：慢性腎臟病患攝取過多鹽分易導致腎臟負擔大，甚至高血壓，因此建議限制鈉的攝取，維持血壓、體液的調節。

●選擇植物油：熱量攝取不足的時候，身體會消耗肌肉來產生能量，會提高尿毒症風險，建議用植物油烹調料理，維持人體所需的熱量。

●控制飲水量：腎臟病的飲水量是會根據身高、體重、病情、生活習慣有所增減，雖說不用「限水」，但也不要過量飲水，因此建議先詢問醫師或營養師，再評估合適的飲水量。

除了飲食之外，高敏敏也建議日常生活中要做到5件事，方能預防慢性腎臟病惡化，像是定期回診檢查，追縱病情、培養規律運動習慣，維持腎臟氧氣量、避免菸酒，減少腎臟負擔、不熬夜，維持腎臟正常代謝毒素、保持好心情，正向面對病情，掌握人生。

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營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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